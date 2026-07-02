Після розголосу їй все ж дозволили скласти тест. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, як діяти у разі таких труднощів на мультитесті.
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Як діяти на НМТ у разі технічних труднощів
Вакуленко каже, що є стандартний алгоритм.
Потрібно підняти руку і просити інструктора про допомогу. Наприклад, не працює мишка, висне програма тощо,
– уточнює вона.
І додає: якщо з якоїсь причини він не може допомогти або не знає, як допомогти, треба писати заяву про порушення процедури.
Це одразу буде заява про участь у додатковій сесії, в якій ви все описуєте,
– зазначає очільниця Центру.
А от з'ясувати обставини якихось подій, які вже відбулися, за словами Вакуленко, після проходження оцінювання, коли учасник вже отримав результат і згадав, що у вас багато було технічних проблем, неможливо.
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Коли буде додаткова сесія
Тестування відбувається у межах основної та додаткової сесії. Основна тривала з 20 травня до 25 червня. Додаткова буде з 17 до 24 липня.
Офіційні результати тестування основної сесії розмістять у персональних кабінетах учасників НМТ до 3 липня. Частина учасників вже отримала свої результати.
Офіційні результати учасники додаткової сесії отримають у персональних кабінетах до 29 липня 2026 року.
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Останні новини про НМТ – 2026:
Участь в основній сесії НМТ 2026 року взяли понад 324 тисячі осіб. Це 91,5% зареєстрованих учасників тестування. Також ми писали:
- скільки дійсні результати НМТ;
- чи можуть учасники НМТ побачити, у яких саме завданнях зробили помилки;
- українці, які завершили навчання за кордоном, можуть вступити у виші України без НМТ.