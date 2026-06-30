Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко відповіла в інтерв'ю 24 Каналу на це питання.

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Чи можна побачити, у яких завданнях НМТ учасники зробили помилки

Вакуленко зазначила, що у кабінетах учасників мультитесту, коли вони отримують результати НМТ, є картка результатів. Там позначено, яке саме завдання учасник чи учасниця виконали правильно, яке неправильно, скільки балів нарахували.

Але ми не оприлюднюємо усіх тестових зошитів, адже це питання фінансування і накопичення банку тестових завдань. Ми проводимо до 20 сесій оцінювання щорічно, і це надзвичайно великий обсяг тестових завдань, які треба підготувати для того, щоб використовувати в добірках. Але ті дві добірки, які публікуємо, а це будь-які з цього переліку, містять усі відповіді,

– розповіла вона.

І додала, що учасники натомість мають картки результатів, де вони можуть побачити, на який тип завдання вони відповіли неправильно.

Там позначено, що, наприклад, за завдання, яке у вас було на екрані під № 16 і з якого ви могли здобути 1 бал, ви маєте 0 балів,

– повідомила директорка Центру.

За її словами, складно відновити у пам'яті, що це було за завдання, але дитина може точно знати, що на розв’язання якогось завдання вона витратила багато часу чи сумнівалася.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Чи були помилки цьогоріч у завданнях НМТ

Вакуленко також повідомила про одну друкарську помилку в завданні з біології.

Апеляційна комісія розглянула цю ситуацію, і тим учням, які не мали змоги правильно на це завдання відповісти, цей бал компенсували,

– резюмувала вона.