Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко ответила на этот вопрос в интервью 24 каналу.

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Можно ли увидеть, в каких заданиях НМТ участники допустили ошибки

Вакуленко отметила, что в кабинетах участников мультитеста, когда они получают результаты НМТ, есть карточка результатов. Там указано, какое именно задание участник или участница выполнили правильно, какое — неправильно, сколько баллов начислено.

Но мы не публикуем все тестовые тетради, ведь это вопрос финансирования и формирования банка тестовых заданий. Мы проводим до 20 сессий оценивания ежегодно, и это чрезвычайно большой объем тестовых заданий, которые нужно подготовить для использования в подборках. Но те две подборки, которые мы публикуем, а это любые из этого перечня, содержат все ответы,

– рассказала она.

И добавила, что участники вместо этого получают карточки результатов, где они могут увидеть, на какой тип задания они ответили неправильно.

Там указано, что, например, за задание, которое у вас было на экране под № 16 и за которое вы могли получить 1 балл, у вас 0 баллов,

– сообщила директор Центра.

По её словам, сложно вспомнить, что это было за задание, но ребёнок может точно знать, что на решение какого-то задания он потратил много времени или сомневался.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Были ли в этом году ошибки в заданиях НМТ

Вакуленко также сообщила об одной опечатке в задании по биологии.

Апелляционная комиссия рассмотрела эту ситуацию, и тем ученикам, которые не смогли правильно ответить на это задание, этот балл компенсировали,

– подытожила она.