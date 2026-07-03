Мовляв, одного дня варіант є об'єктивно легшим, а інший – складнішим. Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, чи це справді так.
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Чи справді завдання складають нерівнозначно
Вакуленко зазначила, що це класична заувага, але вона пов'язана більше з психологічним чинником, аніж зі статистичним.
У нас є дуже об'єктивні показники складності тестів. Це частки набраних балів від максимально можливої кількості балів. І ми бачимо, що добірки аналогічні. Але коли перебуваєш в аудиторії, то здається, що це складніший варіант,
– уточнила вона.
Також зауважила, що часто навіть дуже професійні й фахові освітяни кажуть, що варіант був складніший, тому що звертають увагу на останні або передостанні завдання.
До прикладу, з математики вони дивляться на складність параметра. Але саме це завдання з параметром могло бути складнішим, ніж інше завдання з параметром, – каже очільниця Центру.
Але загалом, за її словами, на добірку, в якій є 22 завдання, складність буде приблизно такою самою.
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