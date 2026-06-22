Содержатся ли в НМТ задания, которых не было в школьной программе: ответ руководителя УЦОЯО
Завершается основная сессия национального мультипредметного теста 2026 года. Не обошлось без жалоб со стороны участников.
В частности, о заданиях. Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко рассказала в интервью "24 Каналу", были ли на экзамене задания, не предусмотренные школьной программой.
Смотрите также: 800 баллов по НМТ: львовский выпускник сдал все предметы на максимальный балл
Содержит ли НМТ задания, которых не было в школьной программе
Вакуленко рассказала, что НМТ этого года не содержит заданий, которых не было в школьной программе.
И это очень просто проверить. Например, взять две аналогичные подборки, которые мы публикуем, проверить каждый пункт, каждое задание. Все задания соответствуют программам ВНО,
– отмечает она.
И добавляет, что эти программы ВНО были разработаны ещё в 2018–2019 годах, и они соответствуют учебным программам.
В то же время я осознаю, что некоторые темы ученики могли в этих условиях не изучить в школе из-за того, что, например, долго находились в укрытиях, поэтому их пропустили. Но когда мы говорим о поступлении в вуз, то должны понимать, что такие темы нужно наверстать самостоятельно,
– говорит руководительница Центра.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Были ли на НМТ каверзные вопросы
Вакуленко говорит, что на НМТ нет каверзных вопросов. Вопросы соответствуют учебной программе.
В целом я понимаю, что любой вопрос, на который сложно сразу найти ответ, выглядит как каверзный,
– отмечает она.
Смотрите также "Есть участники, у которых аннулировали результаты": руководительница УЦОЯО рассказала о списывании на НМТ
Что известно о НМТ в 2026 году?
- В этом году НМТ проходит в течение одного дня.
- Основная сессия стартовала 20 мая и продлится до 25 июня.
- Дополнительная сессия пройдет с 17 по 24 июля.
- Участники тестирования сдают экзамены по 4 предметам. Три из них являются обязательными, а один — на выбор.