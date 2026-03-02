Хватит делать ошибки: этих аббревиатур нет в украинском языке
- В украинском языке существуют термины и аббревиатуры, которые отличаются от русских, например, "залізничний вокзал" вместо "жд вокзал".
- Украинские соответствия для русских аббревиатур: УЗД вместо УЗІ, ЕКЗ вместо ЭКО, РАГС вместо ЗАГС, ЗВО вместо ВУЗ.
Как бы мы ни старались избежать русизмов, в бытовую речь закрадывается суржик. Чаще всего мы его не замечаем, когда пользуемся сокращениями или аббревиатурами.
Об аббревиатурах и сокращениях, которые образованы из русского языка, рассказываем со ссылками на объяснения языковеда Алины Острожской.
Каких слов нет в украинском языке?
В украинском языке до сих пор встречаются сокращения, пришедшие из русского и закрепившиеся в быту. Они часто звучат привычно, но не соответствуют современным нормам украинской терминологии.
Внимание, этих аббревиатур нет в украинском языке
– подчеркнула филолог!
ЖД вокзал – это сокращение от русского "железнодорожный вокзал". В украинском языке название этого вида транспорта называется – залізниця: залізничний транспорт, залізничний вокзал, залізничка станція.
ЗОЖ (здоровый образ жизни). Эта аббревиатура существует только в русском языке. Здесь стоит перевести каждое слово:
- здоровый – здоровий,
- образ – спосіб,
- жизни – життя.
Но аббревиатуры ЗПЖ не существует и поэтому подобный термин не употребляется.
Интересно! Слово "образ" в украинском языке имеет другое значение – это икона, внешний вид чего-то, описание чего-то – художественный образ. Но в значении "образ життя", как в русском языке "образ жизни" не употребляется.
УЗИ (ультразвуковое исследование). На украинском этот медицинский термин звучит как УЗД – ультразвукове дослідження или ультразвукова діагностика.
ЭКО (экстракарпоральное оплодотворение) – на украинский термин переводится как "запліднення", поэтому наша аббревиатура ЕКЗ.
ЗАГС (Запись актов гражданского состояния) – с 2010 года мы имеем украинские РАГСы – "орган реєстрації актів цивільного стану".
Эти аббревиатуры – русские: смотрите видео
Еще одна аббревиатура, которую часто можно услышать – ВУЗ.
ВУЗ – высшее учебное заведение. Украинский аналог - заведение высшего образования – ЗВО. Однако "вуз" до сих пор сохранился в речи и трансформировался в "виш".
Конечно, тем кто изучал еще русский язык в школах и кто помнит его как государственный, еще сложно отказаться от них, но стоит к этому стремиться. Знайте, украинский язык имеет и свои термины и аббревиатуры.