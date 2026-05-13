Что такое "закапелок": возвращаем в обиход слово, которое использовали Мирный и Франко
- Слово "закапелок" в украинском языке означает уголок, уголок или небольшое уединенное место, что может быть уютным.
- Во Львове сквер получил название "Закапелок Маркияна Иващишина", а в Киеве открыли книжный магазин "Закапелок".
В украинском языке немало слов, которые уже можно считать архаизмами в урбанистической среде. Но благодаря языковедам и популяризаторам языка, они снова возвращаются.
Что означает слово "закапелок", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".
Что такое – "закапелок"?
Слышали ли вы такое интересное слово – "закапелок" или "закапелка"а знаете ли вы его значение и что им называют? Это литературное слово или только диалектная форма? Сомнение возникает потому, что оно звучит немного архаично.
Впрочем, в какой бы вы словарь не заглянули, то найдете это слово:
- СУМ-11: "закапелок – угол, небольшое место вне чего-либо, в чем-то или небольшое уединенное место, угол, тайник".
- Словарь Гринченко: подает "закапелок" как "угол, закуток".
То есть "закапелком" можно назвать небольшой угол, закуток в помещении или во дворе. А в переносном значении – уютное место, где можно спрятаться или уединиться.
Примеров из литературы тоже немало:
- Панас Мирный: "У закапелку сиділа дитина й тихо плакала".
- Иван Франко: "Він любив ховатися в закапелку, щоб його не бачили".
- Григорий Квитка-Основьяненко: "Той їх і у хату уведе, і у комору, і на горище, і де є який закапелок – усюди, усім, усе покаже".
- В современных текстах: "Книгарня має свій затишний закапелок для читачів".
Закапелок / Мова – ДНК нації
Приятно, что это архаичное слово возвращают в обиход даже на уровне государства – во Львове сквер между улицей Армянской и площадью Музейной получил название "Закапелок Маркіяна Іващишина". А еще в Киеве открыли книжный магазин "Закапелок" и существует комплекс отдыха в Яворове с таким же названием.
Если это слова для вас слишком необычное, то можно заменить на синонимы:
- куток
- закуток
- затишок
- схованка
за́кут
за́куток
закама́рок
закомо́рок
закомі́рок
заку́тина
заходе́ньки
запічок,
завулок.
Хотя некоторые из них тоже очень необычные, редкие и древние.
Слово "закапелок" является исконно украинским словом, зафиксированным в словарях и литературе. В современном языке его можно употреблять как стилистически выразительное соответствие к "уголок" или "закуток", особенно когда хочется подчеркнуть атмосферу уюта или уединения.
Как следует называть производство – "мельница"?
Немало закоулков в "мельницы", но такого производства в украинском языке нет.
На украинском здание, в котором перемалывают зерно на крупы и муку, называют – млин.
Слово "мельница" происходит от праславянского mlinъ, связанного с глаголом "молоть". То есть "мельница" – это буквально "то, что перемалывает". Хотя приводят и латинскую версию происхождения: имеет латинское происхождение: от molīna, образованного от глагола molo ("мелю").