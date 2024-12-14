Поняли бы вы привычные слова на закарпатском и львовском наречиях: проверьте себя
Что вы знаете об украинских диалектах? Это полноценная система языкового общения со своим собственным словарем и грамматикой. И в Украине их немало!
Интересно знакомимся с многообразием украинских диалектов, которые сейчас популяризируются и через песни. 24 Канал, ссылаясь на тикток @_kristina_gotra_, предлагает сравнить закарпатский и львовский диалекты.
Смотрите также Как говорят на Закарпатье и Полтавщине: понимаете ли вы самые простые слова
Слышали закарпатский и львовский говоры, а понимаете ли вы их
Эти два диалекта Западной Украины известны во всей стране – странное смешение нескольких языков с уникальным звучанием создают уникальные говоры.
Кристина Готра сравнивает закарпатскую бисиду и львовскую гвару в разговоре студенток из этих регионов.
Как звучат знакомые слова в диалектах (далее: Закарпатье – З, Львовщина – Л):
- мяч: З – "лобда", Л – "бальон";
- водка: З– "палинка", Л – "бимбер";
- штаны: З – "надраги / бачмаги"; Л – "гати";
- девушка: З – "фатювка", Л – "дзюня";
- суп: З – "сербанка", Л – "зупа";
- товарищ: С – "цимбор", Л – "камарат";
- кошка: С – "мачка", Л – "кацараба",
- туфли: З – "боганчи, Л – "мешты";
- рот: З – "пысок", Л – "паща",
- тётка: З – "тютка", Л – "цьотка / цьоця".
Как говорят Закарпатье и Львовщина: смотрите видео
Все ли слова для вас понятны? Берите в свой словарик, диалекты – это интересно!
Ранее 24 Канал писал о том как разговаривают на Закарпатье и Волыни.