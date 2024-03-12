Закрытие школ с малым количеством учеников: МОН обнародовало разъяснение

Недавно в Минобразования Украины заявили, что правительство не будет финансировать школы, в которых учится мало учеников. МОН обнародовало соответствующее разъяснение.

В ведомстве говорят, что одна из главных их целей – доступ к качественному образованию для детей. В частности, это касается детей из сел.

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Как будут финансировать школы, в которых мало учеников

С 1 сентября 2025 года правительство решило не финансировать за счет образовательной субвенции зарплату учителей в школах с количеством учеников менее 45 человек, а с 1 сентября 2026 года – менее 60 человек. Это решение не касается начальных школ и будет действовать только на уровне 5 – 11 классов.

Община будет получать средства на обучение всех детей, но не сможет тратить их на маленькие школы. То есть на местах будут решать: довозить учеников этих школ в ближайшую большую школу, или оплачивать труд учителей малых школ из местных бюджетов.

Заметим, что 1 сентября 2016 года из образовательной субвенции не финансируют школы, в которых учатся менее 25 учеников.

Зачем нужно это решение

В школах I-III ступеней, в которых учатся менее 45 учеников, в одном классе учатся 5 – 6 учеников. Возможности сформировать класс нет, поэтому дети учатся на индивидуальной форме или в соединенных классах (начальная школа). Объединяют детей разного возраста. Это сказывается на общении и уровне знаний. Также в таких школах нет достаточного количества учителей.

Согласно международному исследованию качества образования PISA-2022, ученики из сел по уровню учебных результатов отстают от своих сверстников из городов на 4,5 года. В то же время, демонстрируя низкое качество, сельское образование стоит государству дороже.

Что будет с учениками этих школ

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Местные власти должны организовать подвоз детей в опорную школу. Детей должен сопровождать учитель. На закупку школьных автобусов выделяют средства.

Опорная школа – это школа, в которую привозят детей из разных населенных пунктов на расстоянии до 30 километров. Она больше, обеспечена учителями и лучше оснащена. Благодаря большей наполняемости классов учитель может организовывать различные форматы обучения, например проектную работу,

– говорят в МОН.

В то же время начальные школы, в которых учатся менее 45 и 60 учеников, продолжат получать государственное финансирование.

Начальная школа должна быть как можно ближе к ребенку: если старшие ученики могут осилить дорогу к опорной школе, маленьким детям это будет сложно,

– объяснили в МОН.

Что будет с учителями этих школ

Учителей могут трудоустраивать в опорных школах с обеспечением подвоза.

Решение вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Общины получат время для подготовки.