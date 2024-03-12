Закрытие школ с малым количеством учеников: МОН обнародовало разъяснение
Источник:Минобразования Украины
Недавно в Минобразования Украины заявили, что правительство не будет финансировать школы, в которых учится мало учеников. МОН обнародовало соответствующее разъяснение.
В ведомстве говорят, что одна из главных их целей – доступ к качественному образованию для детей. В частности, это касается детей из сел.
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Как будут финансировать школы, в которых мало учеников
С 1 сентября 2025 года правительство решило не финансировать за счет образовательной субвенции зарплату учителей в школах с количеством учеников менее 45 человек, а с 1 сентября 2026 года – менее 60 человек. Это решение не касается начальных школ и будет действовать только на уровне 5 – 11 классов.
Община будет получать средства на обучение всех детей, но не сможет тратить их на маленькие школы. То есть на местах будут решать: довозить учеников этих школ в ближайшую большую школу, или оплачивать труд учителей малых школ из местных бюджетов.
Заметим, что 1 сентября 2016 года из образовательной субвенции не финансируют школы, в которых учатся менее 25 учеников.
Зачем нужно это решение
В школах I-III ступеней, в которых учатся менее 45 учеников, в одном классе учатся 5 – 6 учеников. Возможности сформировать класс нет, поэтому дети учатся на индивидуальной форме или в соединенных классах (начальная школа). Объединяют детей разного возраста. Это сказывается на общении и уровне знаний. Также в таких школах нет достаточного количества учителей.
Согласно международному исследованию качества образования PISA-2022, ученики из сел по уровню учебных результатов отстают от своих сверстников из городов на 4,5 года. В то же время, демонстрируя низкое качество, сельское образование стоит государству дороже.Ваша дитина отримала недостатній рівень знань у цьому році? Це легко виправити з “Оптіма”. Провідна дистанційна школа України пропонує унікальну благодійну програму для учнів 1 – 11 класів. Все, що потрібно – заповнити заявку та отримати безплатний доступ до освітніх матеріалів з 2 будь-яких предметів на 3 місяці. Подаруйте своїй дитині шанс здобути якісну освіту вже сьогодні!
Что будет с учениками этих школ
Местные власти должны организовать подвоз детей в опорную школу. Детей должен сопровождать учитель. На закупку школьных автобусов выделяют средства.
Опорная школа – это школа, в которую привозят детей из разных населенных пунктов на расстоянии до 30 километров. Она больше, обеспечена учителями и лучше оснащена. Благодаря большей наполняемости классов учитель может организовывать различные форматы обучения, например проектную работу,
– говорят в МОН.
В то же время начальные школы, в которых учатся менее 45 и 60 учеников, продолжат получать государственное финансирование.
Начальная школа должна быть как можно ближе к ребенку: если старшие ученики могут осилить дорогу к опорной школе, маленьким детям это будет сложно,
– объяснили в МОН.
Что будет с учителями этих школ
Учителей могут трудоустраивать в опорных школах с обеспечением подвоза.
Решение вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Общины получат время для подготовки.
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