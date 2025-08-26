С 1 сентября государство не будет финансировать школы, где учатся менее 45 учеников. Одной из причин является высокая стоимость обучения одного такого школьника.

Поэтому местные власти должны решить, закрывать ту или иную школу, или оставить и финансировать ее средствами своего бюджета. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на ответ МОН hromadske.

Какие школы закроют с 1 сентября?

Так, с 1 сентября 2025 года не будут финансировать за счет образовательной субвенции школы (кроме учреждений начального образования), с количеством учеников менее 45, а с 1 сентября 2026 года – менее 60.

Информации о количестве таких заведений пока еще нет. В МОН обещают ее после представления статистической отчетности по состоянию на новый 2025 – 2026 учебный год.

В ведомстве рассказали, что образование одного ученика в селе обходится государству в среднем в год в 30,4 тысячи гривен, а в городе – 24,4 тысячи гривен. В некоторых селах стоимость обучения одного ученика достигает более 51 тысячи гривен. На это влияет выплата зарплаты работникам большого количества школ, в которых учится мало учеников.

Все же решение о реорганизации, ликвидации или перепрофилировании учебного заведения будут принимать местные советы. Они должны согласовать или довезти учеников этих школ в ближайшую большую школу, или выплату зарплаты учителям малых школ из местных бюджетов.

Интересно! Для подвоза детей из госбюджета в течение последних двух лет подряд выделяли на закупку автобусов по 1 миллиарду гривен. В 2023 году приобрели 531 школьный автобус, в 2024 году – 483 автобуса. На 2025 год на школьные автобусы направят 1,6 миллиарда гривен и еще дополнительно выделили 273 миллионов гривен.

Что будет с учителями этих школ?

За трудоустройство учителей этих школ также будет отвечать местная власть. Если местные органы решат не финансировать работу малокомплектной школы самостоятельно, возможно трудоустройство учителей в опорных школах с обеспечением подвоза.