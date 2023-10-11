Предусмотрели миллиард: в 8 областях до сих пор не приобрели ни одного "школярика"

Восемь областей нашего государства в этом году не приобрели ни одного школьного автобуса. Всего в Украине купили для школ 249 автобусов.

Запланированное количество на этот год – 524 школьных автобуса. Такие данные обнародовал Минфин.

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В восьми областях Украины не приобрели ни одного "школярика"

В целом по Украине местные власти уже использовали 559 миллионов гривен из предусмотренного 1 миллиарда гривен. Это 56% от суммы средств на приобретение "школяриков".

Так, ни одного школьного автобуса не приобрели в следующих областях:

Винницкой;

Житомирской;

Закарпатской;

Запорожский;

Харьковской;

Херсонской;

Черновицкой;

Черниговской.

Все субвенционные средства были использованы в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях.

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Сколько предусмотрели на закупку "школяриков" в 2024 году

На 2024 год в государственном бюджете также заложили 1 миллиард гривен на закупку "школяриков".

Вместе с софинансированием из местных бюджетов, это позволит приобрести ориентировочно 500 школьных автобусов.