Предусмотрели миллиард: в 8 областях до сих пор не приобрели ни одного "школярика"
Источник:Osvita.ua
Восемь областей нашего государства в этом году не приобрели ни одного школьного автобуса. Всего в Украине купили для школ 249 автобусов.
Запланированное количество на этот год – 524 школьных автобуса. Такие данные обнародовал Минфин.
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В восьми областях Украины не приобрели ни одного "школярика"
В целом по Украине местные власти уже использовали 559 миллионов гривен из предусмотренного 1 миллиарда гривен. Это 56% от суммы средств на приобретение "школяриков".
Так, ни одного школьного автобуса не приобрели в следующих областях:
- Винницкой;
- Житомирской;
- Закарпатской;
- Запорожский;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черновицкой;
- Черниговской.
Все субвенционные средства были использованы в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Сумской и Хмельницкой областях.
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Сколько предусмотрели на закупку "школяриков" в 2024 году
На 2024 год в государственном бюджете также заложили 1 миллиард гривен на закупку "школяриков".
Вместе с софинансированием из местных бюджетов, это позволит приобрести ориентировочно 500 школьных автобусов.