Натомість запланована кількість на цей рік – 524 шкільні автобуси. Такі дані оприлюднив Мінфін.
Важливо НУШ, зарплати, укриття: на що скерують кошти, закладені в держбюджеті-2024 на освіту
У восьми областях України не придбали жодного "школярика"
Загалом по Україні місцева влада уже використала 559 мільйонів гривень із передбаченого 1 мільярда гривень. Це 56% від суми коштів на придбання "школяриків".
Так, жодного шкільного автобуса не придбали у таких областях:
- Вінницькій;
- Житомирській;
- Закарпатській;
- Запорізькій;
- Харківській;
- Херсонській;
- Чернівецькій;
- Чернігівській.
Усі надані субвенційні кошти використали у Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській та Хмельницькій областях.
Дивіться також Поштовх для НУШ: у бюджет внесли зміни для друку підручників – скільки мільйонів виділили
Скільки передбачили на закупівлю "школяриків" у 2024 році
На 2024 рік у державному бюджеті також заклали 1 мільярд гривень на закупівлю "школяриків".
Разом зі співфінансуванням з місцевих бюджетів це дасть змогу придбати орієнтовно 500 шкільних автобусів.