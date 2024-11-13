Залужный заявил, что в Британии могут готовить будущих украинских чиновников
Украина ведет переговоры с Британией по обучению 5 –7 тысяч студентов в год. Так намерены готовить будущих госслужащих.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление посла Украины в Великобритании Валерия Залужного во время ежегодного общего собрания Европейской бизнес-ассоциации.
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В Британии могут готовить несколько тысяч украинских студентов
Залужный отметил: относительно ближайших перспектив и заинтересованных сфер, то, что в последнее время очень много обсуждают, – это образование и культура.
Нам почти удалось заверить британцев, что наиболее гарантированное их капиталовложения, гарантированное сохранение их инвестиций – это наше образование,
– заявил дипломат.
По его словам, прежде всего говорится о подготовке будущих министров, премьер-министров.
Мы ведем речь о том, мы очень хотим, чтобы в Британии ежегодно хотя бы не менее 5 – 7 тысяч студентов учились, для того, чтобы через 20 лет у нас были другие чиновники, совершенно другое отношение к выполнению законов и совершенно другое отношение к бизнесу,
– подчеркнул Залужный.
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