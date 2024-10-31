Об этом сообщил уроженец Ивано-Франковска Андрей Смицнюк, который преподает украинский язык в Кембриджском университете. По его словам, это наибольшее количество студентов за более 5 лет его преподавания в вузе.

Смотрите также Окончил школу в 8, а бакалавром физики стал в 13: где сейчас вундеркинд Эллиотт Таннер

Сколько студентов Кембриджского университета изучает украинский язык

Смицнюк работает преподавателем украинского языка на кафедре славистики Кембриджского университета. Говорит, что вышеупомянутое количество студентов даже превосходит то, которое было непосредственно после полномасштабного вторжения России в Украину.

То есть, несмотря на то, что Украины теперь меньше в британских новостях, все больше людей интересуются украинским языком и культурой,

– уточнил украинец.

И добавил, что это – маленькая победа.

Мне кажется очень важным, чтобы все эти студенты, которые в будущем будут принимать ключевые решения в Соединенном Королевстве или где-то еще, имели по крайней мере возможность узнать Украину через язык. Потому что до недавнего времени такой возможности в большинстве университетов мира не было,

– заявил преподаватель.

Ранее мы рассказывали о том, что студенты Гарвардского университета изучают украинский язык в пределах нескольких уровней. Что им рассказывают об Украине, можно прочитать здесь.