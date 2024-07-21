Преподавательница украинского языка кафедры славянских языков и литературы Гарварда Наталья Шпилева-Саид рассказала, что многие студенты интересовались историей Украины и Голодомором.

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Что преподают студентам Гарварда об Украине

Преподавательница отметила, что обращает внимание на то, какие вопросы задают студенты об Украине.

Средний уровень в прошлом году был очень сильный: мы смотрели различные видео, в частности об истории Украины, Голодомор, "Революцию на граните" и обсуждали это во время занятий,

– уточнила Шпилева-Саид.

И добавила, что на высшем уровне студенты уже самостоятельно готовятся к занятиям. В частности, заранее знакомятся с текстами современной литературы и находят проблемные вопросы в произведениях.