Викладачка української мови кафедри слов'янських мов і літератури Гарварду Наталія Шпильова-Саїд розповіла, що чимало студентів цікавилися історією України та Голодомором.

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Що викладають студентам Гарварду про Україну

Викладачка зауважила, що звертає увагу на те, які питання ставлять студенти про Україну.

Середній рівень минулого року був надзвичайно сильний: ми дивилися різні відео, зокрема про історію України, Голодомор, "Революцію на граніті" і обговорювали це під час занять,

– уточнила Шпильова-Саїд.

І додала, що на вищому рівні студенти вже самостійно готуються до занять. Зокрема, наперед знайомляться з текстами сучасної літератури та знаходять проблемні питання у творах.