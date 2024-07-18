Об этом сообщила президент научного общества имени Шевченко в США Галина Гринь. По ее словам, в 2018 году таких студентов было 5 – 6.

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Сколько студентов в Гарварде хочет изучать украинский язык

Гринь отметила: учебный год 2023 – 2024 стал уникальным в истории Гарвардского университета из-за наибольшего количества студентов, решивших изучать украинский язык. Хотя они и не с одного курса.

Они с разных уровней, но все же 15 студентов, изучающих украинский язык – такого в Гарварде еще никогда не было,

– подчеркнула она.

К слову, с 2023 года украинский язык в Гарварде является отдельной учебной программой общего университетского каталога образовательных программ.

В вузе в этом году также впервые действует летний интенсивный курс по изучению украинского базового уровня.

Преподаватель украинского языка кафедры славянских языков и литератур Гарвардского университета Наталья Шпилева-Саид отметила при этом: несмотря на то, что интерес к изучению украинского языка вырос, изучение русского в американских вузах до сих пор остается на значительно более высоком уровне.