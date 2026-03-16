Задача по математике разделила сеть: маму возмутило замечание учительницы

Фото тетради украинского школьника по математике вызвало оживленную дискуссию в соцсетях. Причиной стало замечание учительницы относительно порядка множителей в задаче, с которым не согласилась мама ребенка.

Мама украинского школьника Татьяна Игнатенко опубликовала в соцсети Threads фото тетради своего сына по математике. На нем видно замечание учительницы, которая указала на неправильную, по ее мнению, последовательность множителей при решении задачи.

Смотрите также Из какого класса тебя бы выгнали из школы: простой тест от учительницы озадачил сеть

Фото из тетради вызвало споры в сети

Женщина усомнилась, действительно ли это можно считать ошибкой, ведь результат вычисления от перестановки множителей не меняется. Сообщение быстро набрало популярность и по состоянию на утро 16 марта собрало более 550 комментариев.

Ученику нужно было посчитать, сколько денег мальчик потратил на покупки:

6 карандашей по 2 гривны и ручку за 17 гривен.

Во время решения учительница сделала замечание к записи умножения. По ее словам, сначала нужно умножать цену на количество, а не наоборот.

Мама школьника поинтересовалась, имеет ли значение порядок множителей, если произведение в любом случае будет одинаковым.

Мнения пользователей разделились: часть стала на сторону учительницы

В комментариях под сообщением пользователи высказали разные мнения.

Часть людей поддержала позицию учительницы. По их мнению, в текстовых задачах важно соблюдать логику записи.

В частности, комментаторы объясняют, что когда в задаче нужно найти стоимость покупки, то цену умножают на количество товара.

Пользователи отмечают, что "В задачах дети учат правило: чтобы найти стоимость, надо цену умножить на количество. Поэтому и формируется такая запись".

Часть пользователей не согласна с учительницей

Впрочем, другая часть комментаторов убеждена, что подобные замечания лишние, если ответ получен правильно.

По их мнению, слишком жесткие требования к оформлению могут ограничивать детей в поиске собственных способов решения задач.

Обратите внимание! Некоторые пользователи также пишут, что в школах их детей учителя не обращают внимания на порядок множителей, если результат вычисления правильный. Именно из-за различных подходов к обучению математике ситуация и вызвала столь активное обсуждение в сети.

Как научиться быстро считать в голове: полезные лайфхаки ко Дню математики