Мама українського школяра Тетяна Ігнатенко опублікувала у соцмережі Threads фото зошита свого сина з математики. На ньому видно зауваження вчительки, яка вказала на неправильну, на її думку, послідовність множників під час розв'язання задачі.

Фото зі зошита викликало суперечки в мережі

Жінка засумнівалася, чи справді це можна вважати помилкою, адже результат обчислення від перестановки множників не змінюється. Допис швидко набрав популярності та станом на ранок 16 березня зібрав понад 550 коментарів.

Учневі потрібно було порахувати, скільки грошей хлопчик витратив на покупки:

6 олівців по 2 гривні та ручку за 17 гривень.

Під час розв'язання вчителька зробила зауваження до запису множення. За її словами, спочатку потрібно множити ціну на кількість, а не навпаки.

Мама школяра поцікавилася, чи має значення порядок множників, якщо добуток у будь-якому разі буде однаковим.

Думки користувачів розділилися: частина стала на бік вчительки

У коментарях під дописом користувачі висловили різні думки.

Частина людей підтримала позицію вчительки. На їхню думку, у текстових задачах важливо дотримуватися логіки запису.

Зокрема, коментатори пояснюють, що коли в задачі потрібно знайти вартість покупки, то ціну множать на кількість товару.

Користувачі зазначають, що "У задачах діти вчать правило: щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Тому і формується такий запис".

Частина користувачів не згодна з вчителькою

Втім, інша частина коментаторів переконана, що подібні зауваження зайві, якщо відповідь отримано правильно.

На їхню думку, надто жорсткі вимоги до оформлення можуть обмежувати дітей у пошуку власних способів розв'язання задач.

Зверніть увагу! Деякі користувачі також пишуть, що в школах їхніх дітей учителі не звертають уваги на порядок множників, якщо результат обчислення правильний. Саме через різні підходи до навчання математики ситуація й викликала настільки активне обговорення у мережі.

