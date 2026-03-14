Так называемая ментальная арифметика помогает быстрее выполнять повседневные подсчеты – в магазине, при планировании бюджета или работы с цифрами, рассказывают на YouTube-канале "Математика для котиков". Кроме того, такие упражнения тренируют память, внимание и логическое мышление, а научиться быстро считать можно с использованием нескольких простых принципов.

Попробуйте раскладывать числа на разряды

Один из самых удобных способов – раскладывать числа на десятки и единицы.

Например:

48 + 36

Сначала добавляем десятки:

40 + 30 = 70

Затем единицы:

8 + 6 = 14

И складываем результат:

70 + 14 = 84.

Такой способ значительно облегчает вычисление больших чисел.

Округляйте числа

Еще один популярный прием – временное округление числа.

Например:

59 + 27

Удобно сначала округлить 59 до 60:

60 + 27 = 87

Затем вычесть лишнюю единицу:

87 – 1 = 86.

Это помогает быстрее выполнять вычисления без письма или калькулятора.

Используйте "дружественные числа"

Используйте "дружественные числа"

Некоторые числа легко сочетаются между собой, образуя круглые значения – например, 10, 50 или 100.

Например:

38 + 27

Сначала добавляем 2 к 38, чтобы получить 40:

38 + 2 = 40

Остается добавить 25:

40 + 25 = 65.

Умножение через разложение

Умножение также можно упростить, разлагая число.

Например:

16 × 7

Разлагаем 16:

(10 × 7) + (6 × 7)

70 + 42 = 112.

Такой способ помогает быстрее выполнять умножение в голове.

Важно регулярно тренироваться

Как и любой навык, быстрый счет нужно тренировать. Начать можно с простых примеров и постепенно усложнять их. Несколько минут практики ежедневно помогут значительно улучшить скорость вычислений.

Кстати, День математики 14 марта – хорошая возможность попробовать новые подходы к вычислениям и убедиться, что математика может быть не только полезной, но и интересной.

