Не говорите "нерукопожатный": в украинском языке есть свои эквиваленты

Некоторые слова настолько часто встречаются в новостях и социальных сетях, что начинают казаться вполне украинскими. Одно из них – "нерукопожатный", но это слово – русизм.

Есть ли дословный перевод слова "нерукопожатный" на украинский язык, рассказываем со ссылкой на "Горох".

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Нерукопожатный – как правильно на украинском?

В последние годы это слово часто можно услышать в новостях, политических дискуссиях и соцсетях – "нерукопожатный". Так обычно называют человека, с которым не хотят здороваться за руку из-за его поступков, репутации или взглядов. Но является ли это слово нормативным в украинском языке?

Слово "нерукопожатный" пришло из русского языка и образовано от русского "рукопожатие".

В то же время в украинском языке традиционным термином для приветствия с рукопожатием является слово "рукостискання " или просто "потиск руки".

Поэтому буквальным украинским эквивалентом может быть – "нерукостискальный" или "нерукопотискный". Однако эти слова почти не употребляются в живом языке и не фиксируются в словарях.

Тем не менее, в словарях есть другое слово – "нерукоподатный". Его толкуют как характеристику человека, который не достоин того, чтобы ему подавали руку; такого, с которым избегают приветствоваться рукопожатием из-за позорных поступков или аморального поведения.

Из-за предательства он стал нерукоподатным среди коллег.

Такой человек является "нерукоподатным" в любом порядочном обществе.

Поэтому это слово – украинский аналог слова "нерукопожатный".

Вместо "После скандала он стал нерукопожатным" можно сказать:

После скандала он стал нерукоподатным.

После скандала ему перестали подавать руку.

В профессиональной среде его считают человеком, с которым не подают руку.

А если речь идет о дипломатическом или публичном контексте, то существует термин — персона нон грата ( от латинского persona non grata – "нежелательное лицо").

Интересно! В украинском языке есть такое интересное слово – "ручкатися", "ручкання". Поэтому можно сказать и "неручкАний" для человека, которого сторонится и которому не подают руку, но это вариант разговорного словообразования.

Украинский язык не всегда стремится создавать точную дословную или односложную копию иностранного или русского слова. Часто он передает тот же смысл описательным выражением, и это вполне естественно, например, варианты со словом "приторный".

Поэтому вместо слова "нерукопожатный" соответствиями могут быть: "нерукоподатний", "людина, якій не подають руки", "зневажувана особа" или "той, хто втратив повагу суспільства". Именно такие выражения наиболее точно передают значение без излишнего копирования чужих языковых моделей.