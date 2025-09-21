Ловили себя на том, что знаете русский термин или слово, а на украинском сказать не можете. Так бывает часто – это длительное влияние навязанного языка.

Что означает слово "заподлицо" и каким украинским термином его заменить, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения репетиторки языка @repetytorka.anna.

Смотрите также "Закордон" – вместе или отдельно: как правильно писать и в каких случаях

Как сказать "заподлицо" на украинском?

Для кого-то это слово новое и его слышат впервые, а кто-то его хорошо знает, как столярный термин, в варианте – "заподлицо", "западлицо", или калькированном – "запідлице".

Кто слышит слово впервые, на слух оно похоже на сочетание слов – подлость или "подлец" и лицо – каламбур да и только.

В русском языке – "заподлицо" разговорный профессиональный термин, который используют в строительстве, столярстве, монтаже и технических описаниях.

Оно означает, что поверхности двух элементов находятся на одном уровне, без выступов или углублений. Другими словами, одна деталь установлена заподлицо с другой.

Однако, для украинского языка это слово чужое, тем более, что мы имеем и свою терминологию – как официальную, так и разговорную. А потому, этот россиянизм следует заменить словами:

врівень

упричерть.

Слово вровень вполне логично – на одном уровне, и даже имеем строительный инструмент – "рівень", который еще называют на немецкий манер – васервага.

Поэтому, замените россиянизм украинским словом:

"Панель установлена заподлицо со стеной" → "Панель встановлена упричерть зі стіною".

"Винт закручен заподлицо" → "Гвинт закручений врівень з поверхнею".

Что такое "заподлицо": смотрите видео

Ресурс "Slovnyk.me" демонстрирует, что слово "упричерть" зафиксировано в Большом толковом словаре современного украинского языка и Словаре украинского языка Бориса Гринченко. Более того, там приведен и диалетизм – уприщерть.

А также существуют другие синонимы к слову "врівень":

упритиск

впотай.

Поэтому выбирайте украинские слова и говорите на родном языке!