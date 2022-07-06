Петиция о запрете очного обучения набрала 25 тысяч подписей: теперь ее рассмотрит Зеленский

Министерство образования решило, что образовательный процесс в новом учебном году должен проходить офлайн. Но не все были согласны с таким решением, поэтому создали петицию на сайте Президента Украины о запрете очного обучения во всех учебных заведениях до окончания военного положения.

Петиция на сайте Президента была опубликована 8 июня. А уже 6 июля она собрала необходимые 25 тысяч подписей, чтобы на нее отреагировал Владимир Зеленский.

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Автор петиции апеллировала к тому, что российские захватчики уничтожили 20% школ и детсадов. А также к тому, что не во всех учебных заведениях есть бомбоубежища и пути эвакуации. А учителям может быть проблематично следить за всеми детьми, особенно за малышами в детсадах или школьниками в начальной школе. Они ведь требуют большего внимания.

Объяснение от Минобразования по поводу очного обучения

Стоит отметить, что с момента публикации петиции Министерство образования и науки Украины дало разъяснение, как будет проходить учебный процесс.

Учеба в заведениях общего среднего образования начнется 1 сентября. Образовательный процесс в школах продлится до 30 июня 2023 года. Заведения профессионального высшего и высшего образования самостоятельно определяют даты начала и завершения учебного года.

Очная форма обучения восстановится только в школах, имеющих надежное и оборудованное бомбоубежище.

Каждое заведение, желающее возобновить очное обучение, должно согласовывать это с областной администрацией, а в случае столицы – с Киевской военной администрацией. Образовательные заведения, в которых восстановится очная форма обучения, обяжут иметь паспорт безопасности. В частности, в нем будет утвержденный ОВА план эвакуации из классов в бомбоубежище.

В школах возможно посменное обучение. Оно будет в том случае, если школа не может обеспечить убежищем всех участников учебного процесса. То есть, в учебном заведении одновременно могут находиться столько учащихся, сколько вмещает бомбоубежище.

Минобразования не исключает, что некоторые дисциплины будут изучаться онлайн, некоторые дисциплины – офлайн. Такое сочетание подходит для разных занятий: практические и лабораторные занятия могут проводиться в очном режиме, лекционные – дистанционно. В начальной школе желательно проводить занятия в очном режиме, ведь дети нуждаются в живом общении. Форма может изменяться в течение учебного года в зависимости от ситуации.

Дистанционное обучение вводится в учебных заведениях на территории ведения боевых действий и временно оккупированных территориях.

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