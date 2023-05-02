В Украине ученики до сих пор изучают русский язык: где эти школы
Источник:Отчет Тараса Кременя
В течение двух лет количество учеников, которые учатся на русском языке в Украине, значительно уменьшилось. Было таковых более 82 тысяч – стало почти 1,5 тысячи.
Такие данные обнародовал языковой омбудсмен Тарас Креминь. И подчеркнул, что в прошлом году продолжилась тенденция стремительного увеличения школ, где дети учатся только на государственном языке.
Читайте "Решение для поколений": почему запрет русского в Могилянке должен стать "языковым огнем"
Где в Украине ученики учатся на русском языке
Креминь подчеркнул: количество школ с русским языком обучения уменьшается потому, что родители отказываются от получения образования своих детей на языке агрессора.
На русском языке до сих пор учатся в 2022 – 2023 учебном году в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях 1362 ученика.
Отметим, что Тарас Кремень в апреле прошлого года предложил с нового учебного года предмет "русский язык" заменить другими дисциплинами. Инициативу в обществе восприняли достаточно положительно.
Данные Института образовательной аналитики по изучению русского языка в Украине
|Показатель
|2021 – 2022 у.г.
|2022 – 2023 у.г.
|Количество заведений, в которых изучается
русский язык как отдельный предмет
|3 051
|29
|Количество классов, в которых изучается
русский язык как отдельный предмет
|21 968
|192
|Количество учащихся, изучающих
русский язык как отдельный предмет
|454 792
|3 950
К теме Языковед рассказала, почему Россия так упорно пыталась уничтожить украинский язык