В Украине ученики до сих пор изучают русский язык: где эти школы

В течение двух лет количество учеников, которые учатся на русском языке в Украине, значительно уменьшилось. Было таковых более 82 тысяч – стало почти 1,5 тысячи.

Такие данные обнародовал языковой омбудсмен Тарас Креминь. И подчеркнул, что в прошлом году продолжилась тенденция стремительного увеличения школ, где дети учатся только на государственном языке.

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Где в Украине ученики учатся на русском языке

Креминь подчеркнул: количество школ с русским языком обучения уменьшается потому, что родители отказываются от получения образования своих детей на языке агрессора.

На русском языке до сих пор учатся в 2022 – 2023 учебном году в Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях 1362 ученика.

Отметим, что Тарас Кремень в апреле прошлого года предложил с нового учебного года предмет "русский язык" заменить другими дисциплинами. Инициативу в обществе восприняли достаточно положительно.

Данные Института образовательной аналитики по изучению русского языка в Украине

Показатель 2021 – 2022 у.г. 2022 – 2023 у.г. Количество заведений, в которых изучается

русский язык как отдельный предмет 3 051 29 Количество классов, в которых изучается

русский язык как отдельный предмет 21 968 192 Количество учащихся, изучающих

русский язык как отдельный предмет 454 792 3 950

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