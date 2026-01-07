Какую зарплату получает директор школы в Украине

Директора школ в Украине могут получать большую зарплату, чем учителя. Их должностной оклад рассчитывают по более высоким тарифным разрядам.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Сколько зарабатывает директор школы?

По данным портала Work.ua, по состоянию на декабрь 2025 года средняя зарплата директора школы находилась на уровне 32 500 гривен (+25% за год). Если сравнить эти данные с теми, что были в ноябре, сумма выросла аж на 5 тысяч гривен.

Минимальный должностной оклад педагогов можно рассчитать по Единой тарифной сетке. Должность директора общеобразовательных, профессионально-технических, межшкольных учреждений всех типов и наименований, училищ, техникумов и колледжей подпадает под 14 – 18 тарифные разряды.

В декабре 2025 года применяли базовую сумму 1 тарифного разряда – 3 195 гривен. Чтобы узнать минимальный оклад, необходимо умножить ее на коэффициент, соответствующий конкретному разряду: от 2,42 для 14-го до 3,21 для 18-го. То есть директор школы может получать минимально 7 730 – 10 255 гривен в месяц.

Также надо применить обязательное повышение должностного оклада на 10%, согласно постановлению Кабинета Министров от 11.01.2018 № 22. Стоит упомянуть и о доплате за работу в неблагоприятных условиях – 2 000 гривен в месяц. С этими надбавками минимальный доход директора – около 10 503 – 13 280 гривен в месяц.

Повысили ли педагогам зарплату с 1 января?