Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Новости.LIVE.

Смотрите также Как происходит процесс продления отсрочки для учителей: этапы

Сколько зарабатывает директор школы?

По данным портала Work.ua, по состоянию на декабрь 2025 года средняя зарплата директора школы находилась на уровне 32 500 гривен (+25% за год). Если сравнить эти данные с теми, что были в ноябре, сумма выросла аж на 5 тысяч гривен.

Минимальный должностной оклад педагогов можно рассчитать по Единой тарифной сетке. Должность директора общеобразовательных, профессионально-технических, межшкольных учреждений всех типов и наименований, училищ, техникумов и колледжей подпадает под 14 – 18 тарифные разряды.

В декабре 2025 года применяли базовую сумму 1 тарифного разряда – 3 195 гривен. Чтобы узнать минимальный оклад, необходимо умножить ее на коэффициент, соответствующий конкретному разряду: от 2,42 для 14-го до 3,21 для 18-го. То есть директор школы может получать минимально 7 730 – 10 255 гривен в месяц.

Также надо применить обязательное повышение должностного оклада на 10%, согласно постановлению Кабинета Министров от 11.01.2018 № 22. Стоит упомянуть и о доплате за работу в неблагоприятных условиях – 2 000 гривен в месяц. С этими надбавками минимальный доход директора – около 10 503 – 13 280 гривен в месяц.

Смотрите также Каким будет образование в 2026 году: от повышения зарплат учителям и стипендий студентам до реформ

Повысили ли педагогам зарплату с 1 января?