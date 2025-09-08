Базово во всех университетах Украины профессор получает 17 – 20 тысяч гривен. Зато зарплаты преподавателям надо повышать.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление президента Киевского авиационного института Ксении Семеновой РБК-Украина. Она заявила, что это – несмешно. Мы так страну не построим.

Смотрите также В МОН рассказали, учителей каких предметов не хватает в школах

Почему образование важно?

Семенова убеждена, что образование – ключевая отрасль для государства.

Если бы мы рассчитывали на свой человеческий капитал, то мы бы образование ставили на первое место. Чтобы строить оборону и экономику, нам прежде всего надо для этого подготовить людей,

– считает она.

И добавляет, что надо повышать зарплаты преподавателям, потому что не за кого будет конкурировать.

Семенова при этом отметила, что, в соответствии с постановлением правительства, в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) и в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко преподаватели имеют двойной оклад.

Смотрите также Лисовой рассказал, нашли ли в бюджете средства на повышение зарплат учителям

Какие средние зарплаты у преподавателей КАИ?

Семенова рассказала, что средние зарплаты у преподавателей Киевского авиационного института – "низкие, как у всех".

Они у всех одинаковые. До сих пор действует тарифная сетка. У нас тоже,

– уточнила она.

И добавила, что КАИ планирует от нее отходить "в сторону грейдинговой системы оплаты" (говорится о системном подходе к классификации должностей и установлению уровней зарплат – в зависимости от сложности работы, ответственности и компетенций, – ред.) Однако для этого надо иметь деньги. При этом понадобится время, чтобы их заработать.

Семенова также сообщила, что отдельные проекты в КАИ финансируют партнеры. Поэтому зарплата у руководителя научной лаборатории может быть 40 тысяч дополнительно к основной.