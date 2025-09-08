Какую зарплату получают преподаватели украинских вузов
- Базовая зарплата профессора в украинских университетах – 17-20 тысяч гривен.
- В КПИ и КНУ преподаватели имеют двойной оклад.
Базово во всех университетах Украины профессор получает 17 – 20 тысяч гривен. Зато зарплаты преподавателям надо повышать.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление президента Киевского авиационного института Ксении Семеновой РБК-Украина. Она заявила, что это – несмешно. Мы так страну не построим.
Почему образование важно?
Семенова убеждена, что образование – ключевая отрасль для государства.
Если бы мы рассчитывали на свой человеческий капитал, то мы бы образование ставили на первое место. Чтобы строить оборону и экономику, нам прежде всего надо для этого подготовить людей,
– считает она.
И добавляет, что надо повышать зарплаты преподавателям, потому что не за кого будет конкурировать.
Семенова при этом отметила, что, в соответствии с постановлением правительства, в Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) и в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко преподаватели имеют двойной оклад.
Какие средние зарплаты у преподавателей КАИ?
Семенова рассказала, что средние зарплаты у преподавателей Киевского авиационного института – "низкие, как у всех".
Они у всех одинаковые. До сих пор действует тарифная сетка. У нас тоже,
– уточнила она.
И добавила, что КАИ планирует от нее отходить "в сторону грейдинговой системы оплаты" (говорится о системном подходе к классификации должностей и установлению уровней зарплат – в зависимости от сложности работы, ответственности и компетенций, – ред.) Однако для этого надо иметь деньги. При этом понадобится время, чтобы их заработать.
Семенова также сообщила, что отдельные проекты в КАИ финансируют партнеры. Поэтому зарплата у руководителя научной лаборатории может быть 40 тысяч дополнительно к основной.