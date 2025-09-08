Яку зарплату отримують викладачі українських вишів
- Базова зарплата професора в українських університетах – 17-20 тисяч гривень.
- У КПІ та КНУ викладачі мають подвійний оклад.
Базово в усіх університетах України професор отримує 17 – 20 тисяч гривень. Натомість зарплати викладачам треба підвищувати.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву президентки Київського авіаційного інституту Ксенії Семенової РБК-Україна. Вона заявила, що це – несмішно. Ми так країну не побудуємо.
Дивіться також У МОН розповіли, учителів яких предметів бракує у школах
Чому освіта важлива?
Семенова переконана, що освіта – ключова галузь для держави.
Якби ми розраховували на свій людський капітал, то ми б освіту ставили на перше місце. Щоб будувати оборону й економіку, нам перш за все треба для цього підготувати людей,
– вважає вона.
І додає, що треба підвищувати зарплати викладачам, бо не буде за кого конкурувати.
Семенова при цьому зауважила, що, відповідно до постанови уряду, у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (КПІ) та в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка викладачі мають подвійний оклад.
Дивіться також Лісовий розповів, чи знайшли у бюджеті кошти на підвищення зарплат учителям
Які середні зарплати у викладачів КАІ?
Семенова розповіла, що середні зарплати у викладачів Київського авіаційного інституту – "низькі, як у всіх".
Вони в усіх однакові. Досі діє тарифна сітка. У нас теж,
– уточнила вона.
І додала, що КАІ планує від неї відходити "в бік грейдингової системи оплати" (мовиться про системний підхід до класифікації посад і встановлення рівнів зарплат – залежно від складності роботи, відповідальності та компетенцій, – ред.). Однак для цього треба мати гроші. При цьому знадобиться час, щоб їх заробити.
Семенова також повідомила, що окремі проєкти в КАІ фінансують партнери. Тож зарплата у керівника наукової лабораторії може бути 40 тисяч додатково до основної.