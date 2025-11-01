Заместитель Лисового рассказал, повысят ли преподавателям зарплату в 2026 году

В Министерстве образования и науки ожидают, что в 2026 году зарплаты преподавателей вузов в Украине вырастут. Ведомство работает над этим.

Об этом РБК-Украина рассказал заместитель министра по вопросам высшего образования Николай Трофименко. Об этом информирует 24 Канал.

Какую зарплату получают преподаватели?

Чиновник рассказал, что сейчас доцент университета с ученой степенью и выслугой лет получает примерно 14,5 тысяч гривен "на руки".

При этом добавил, что на сегодня возможностей в университетах очень много.

Очень много программ партнерств, финансирований. Доцент, который готов читать лекции за рубежом, знает английский и может быть проектным менеджером одной из международных программ университета, может получать гораздо, гораздо больше,

– заявил заместитель главы МОН.

Но, бесспорно, добавил он, зарплата преподавателей требует пересмотра. И чиновники над этим активно работают.

Повысят ли преподавателям зарплату?

Трофименко при этом подтвердил, что МОН делает все возможное, чтобы преподавателям повысили зарплату уже в следующем году.

Ожидаем, что в Бюджете 2026 года будет предусмотрено повышение заработных плат. Работаем со всеми структурами, чтобы при поднятии зарплат для учителей в поле зрения были и преподаватели университетов,

– резюмировал он.

Интересно! Уровень средней зарплаты в образовательной сфере до сих пор является одним из самых низких в Украине из всех сфер экономической деятельности.

