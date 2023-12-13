"Это стыд": в МОН сделали заявление о зарплате преподавателей
Источник:Mind
Залогом успеха преподавателей является их мотивация. А вот действующий уровень зарплат – это стыд.
Об этом заявил заместитель министра образования и науки Украины по вопросам высшего образования Михаил Винницкий. И поставил риторический вопрос: "Чем для преподавателя является университет – центром полноценной жизни, саморазвития или скорее местом получения достаточно скромной заработной платы?".
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В МОН сделали заявление о зарплате преподавателей
Чиновник при этом считает, что второй вариант тоже нормальный. Но вряд ли стоит ожидать от такого преподавателя каких-либо чрезвычайных результатов, научных достижений, студенческой благодарности.
Я не утверждаю, что зарплата не важна! Сегодняшний уровень зарплат преподавателей – это стыд. Но нам нужно честно сказать себе, что хороший преподаватель – человек, работающий в заведении высшего образования не ради зарплаты,
– считает Винницкий.
При этом добавляет, что преподаватели могут в сфере бизнеса получать в разы большие зарплаты, чем в вузах. Но все же выбирают именно академическую карьеру.
Наша задача сделать эту карьеру привлекательной именно лучшей – не только из-за приведения зарплат к конкурентному уровню, а из-за возможности всесторонней самореализации преподавателей в украинских университетах,
– добавил чиновник.
Замглавы МОН также отметил, что в нашем государстве пространство высшего образования достаточно неравномерно.
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Повысят ли зарплату учителям в 2024 году
- В следующем году в Украине зарплату учителям планируют повысить дважды.
- В частности, на 10% с января и на 12,6% – с апреля.
- Средства на это в госбюджете предусмотрели.
- Глава МОН Оксен Лисовой отмечал, что в среднем педагог сейчас получает 13 тысяч гривен.
- После повышений эта сумма должна составить 16 тысяч гривен.