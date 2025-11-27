Нашли ли чиновники деньги для повышения зарплат учителям до трех минимальных

В проекте бюджета на 2026 год заложили 59 миллиардов гривен на повышение престижности труда учителей. Однако этого недостаточно для повышения оплаты труда педагогов до уровня трех минимальных зарплат.

То есть, чтобы выполнить Закон Украины "Об образовании". Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Сташкив во время конференции, информирует 24 Канал со ссылкой на НУШ.

Есть ли деньги на повышение зарплат учителям?

Чиновник акцентировал: пока такого финансового ресурса (чтобы выполнить Закон Украины, – ред). нет.

Для того, чтобы это осуществить, нужно до 59 миллиардов гривен, которые уже выделены на повышение зарплаты на 30% и 20% в 2026 году, найти еще дополнительно 14 миллиардов гривен. Будет ли это возможно – пока ответа нет,

– пояснил заместитель министра.

Также добавил, что МОН выдвинуло такие предложения в бюджет на 2026 год по начислению зарплат учителей:

изменение формулы образовательной субвенции с учетом новых факторов;

увеличение зарплат на 30 и 20%;

сохранение доплат.

Доплата 2600 грн будет сохранена,

– подчеркнул Сташкив.

