Чи знайшли посадовці гроші для підвищення зарплат учителям до трьох мінімальних

У проєкті бюджету на 2026 рік заклали 59 мільярдів гривень на підвищення престижності праці вчителів. Однак цього недостатньо для підвищення оплати праці педагогів до рівня трьох мінімальних зарплат.

Тобто, щоб виконати Закон України "Про освіту". Про це розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків під час конференції, інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.

Чи є гроші на підвищення зарплат учителям?

Посадовець акцентував: наразі такого фінансового ресурсу (щоб виконати Закон України, – ред). немає.

Для того, щоб це здійснити, потрібно до 59 мільярдів гривень, які вже виділені на підвищення зарплати на 30% та 20% у 2026 році, знайти ще додатково 14 мільярдів гривень. Чи буде це можливо – наразі відповіді немає,

– пояснив заступник міністра.

Також додав, що МОН висунуло такі пропозиції до бюджету на 2026 рік щодо нарахування зарплат учителів:

зміна формули освітньої субвенції з урахуванням нових факторів;

збільшення зарплат на 30 та 20%;

збереження доплат.

Доплата 2600 грн буде збережена,

– наголосив Сташків.

Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?