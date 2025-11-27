Чи знайшли посадовці гроші для підвищення зарплат учителям до трьох мінімальних
- У проєкті бюджету на 2026 рік заклали 59 мільярдів гривень на підвищення престижності праці вчителів.
- Але цього недостатньо для підвищення зарплат до рівня трьох мінімальних.
- Для цього потрібно ще 14 мільярдів гривень.
Тобто, щоб виконати Закон України "Про освіту". Про це розповів заступник міністра освіти та науки Андрій Сташків під час конференції, інформує 24 Канал з посиланням на НУШ.
Чи є гроші на підвищення зарплат учителям?
Посадовець акцентував: наразі такого фінансового ресурсу (щоб виконати Закон України, – ред). немає.
Для того, щоб це здійснити, потрібно до 59 мільярдів гривень, які вже виділені на підвищення зарплати на 30% та 20% у 2026 році, знайти ще додатково 14 мільярдів гривень. Чи буде це можливо – наразі відповіді немає,
– пояснив заступник міністра.
Також додав, що МОН висунуло такі пропозиції до бюджету на 2026 рік щодо нарахування зарплат учителів:
зміна формули освітньої субвенції з урахуванням нових факторів;
збільшення зарплат на 30 та 20%;
збереження доплат.
Доплата 2600 грн буде збережена,
– наголосив Сташків.
Що казали раніше про підвищення учителям зарплати?
Прем'єрка Юлія Свириденко раніше анонсувала, що у 2026 році зарплати вчителів зростуть.
Це передбачає проєкт Державного бюджету на 2026 рік.
Попередньо мовиться про підвищення середньої зарплати педагогічних працівників на 50% у межах двох етапів.
З 1 січня 2026 року зарплата має зрости на 30%, а з 1 вересня 2026 року – на 20%.
МОН ще напрацьовує механізм, відповідно для якого планують підвищувати зарплати вчителям наступного року.
Згодом очільниця уряду підтвердила, що у проєкті держбюджету на 2026 рік передбачили кошти на підвищення зарплат учителям.
Очільник МОН Оксен Лісовий також підтвердив те, що у проєкті Державного бюджету-2026 передбачили кошти на підвищення зарплат педагогам. Воно відбуватиметься у межах двох етапів.
- При цьому підвищення зарплат учителям до рівня трьох мінімальних зарплат у 2026 році не відбудеться. Уряд відмовився від реалізації цієї норми.