Зарплата учителей с сентября 2026 года: на какие суммы могут рассчитывать педагоги

В разговорах о зарплатах учителей часто упоминаются разные цифры. Одни называют должностной оклад, другие – сумму со всеми надбавками, а педагоги в первую очередь обращают внимание на деньги, которые поступают на карту.

Рассказываем, сколько могут зарабатывать учителя в 2026 году и почему их заработная плата различается, со ссылкой на Минобразования.

Что изменилось в оплате труда учителей с 1 сентября?

31 августа 2026 года Кабинет Министров принял постановление № 1078, которое ввело новые условия оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников. В соответствии с ним учреждения общего среднего образования перешли на новую систему расчета должностных окладов.

Главное изменение – увеличили сам должностной оклад, от которого рассчитываются другие выплаты. Для расчета применяют базовую величину 28 885 грн и соответствующий коэффициент, зависящий от должности и квалификационной категории.

С 1 сентября 2026 года в Украине изменили систему оплаты труда педагогов. После январского повышения на 30% должностные оклады выросли еще на 20%. В результате общее повышение в течение года составляет 50% по сравнению с 2025 годом.

Однако конкретная сумма зарплаты учителя зависит от квалификационной категории, педагогического стажа, количества часов, классного руководства, проверки тетрадей и других доплат. Поэтому суммы, указанные в сообщениях о повышении, и деньги, которые педагог получает после уплаты налогов, могут существенно отличаться.

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Какие должностные оклады установили учителям?

С 1 сентября 2026 года должностные оклады учителей государственных и коммунальных школ рассчитываются по новой схеме. Она предусматривает такие суммы в зависимости от квалификационной категории: