Зарплата учителей с сентября 2026 года: на какие суммы могут рассчитывать педагоги
В разговорах о зарплатах учителей часто упоминаются разные цифры. Одни называют должностной оклад, другие – сумму со всеми надбавками, а педагоги в первую очередь обращают внимание на деньги, которые поступают на карту.
Рассказываем, сколько могут зарабатывать учителя в 2026 году и почему их заработная плата различается, со ссылкой на Минобразования.
Что изменилось в оплате труда учителей с 1 сентября?
31 августа 2026 года Кабинет Министров принял постановление № 1078, которое ввело новые условия оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников. В соответствии с ним учреждения общего среднего образования перешли на новую систему расчета должностных окладов.
Главное изменение – увеличили сам должностной оклад, от которого рассчитываются другие выплаты. Для расчета применяют базовую величину 28 885 грн и соответствующий коэффициент, зависящий от должности и квалификационной категории.
С 1 сентября 2026 года в Украине изменили систему оплаты труда педагогов. После январского повышения на 30% должностные оклады выросли еще на 20%. В результате общее повышение в течение года составляет 50% по сравнению с 2025 годом.
Однако конкретная сумма зарплаты учителя зависит от квалификационной категории, педагогического стажа, количества часов, классного руководства, проверки тетрадей и других доплат. Поэтому суммы, указанные в сообщениях о повышении, и деньги, которые педагог получает после уплаты налогов, могут существенно отличаться.
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Какие должностные оклады установили учителям?
С 1 сентября 2026 года должностные оклады учителей государственных и коммунальных школ рассчитываются по новой схеме. Она предусматривает такие суммы в зависимости от квалификационной категории:
|Квалификационная категория
|Должностной оклад
|Специалист (без категории)
|13 865 грн
|Вторая категория
|14 154 грн
|Первая категория
|14 731 грн
|Высшая категория
|15 020 грн
Это должностные оклады, а не окончательная зарплата. К ним добавляются надбавки за стаж, престижность педагогического труда, классный руководитель, проверку тетрадей и другие выплаты, если учитель имеет на них право.
Сколько будут получать учителя с учетом надбавок?
Согласно расчетам, приведенным в материале о новых условиях оплаты труда на портале "Децентрализация", МОН моделирует несколько вариантов зарплаты педагогов.
Например, при надбавке за престижность в размере 30% имеем такие ориентиры:
|Категория учителя и условия
|Начисленная зарплата
|Молодой учитель без дополнительных надбавок
|18 025 грн
|Молодой учитель с дополнительными доплатами
|22 877 грн
|Опытный учитель без дополнительных надбавок
|27 637 грн
|Опытный учитель с дополнительными доплатами
|37 137 грн
Это расчетные модели, а не гарантированные суммы для каждого работника. Итоговая выплата зависит от конкретной нагрузки, стажа и дополнительных обязанностей.
Важно учесть и надбавку за престижность. Для учителей школ с 1 сентября ее минимальный размер составляет 20% должностного оклада, максимальный – 30%. Конкретный процент определяет руководитель учебного заведения в пределах установленных правил и финансовых возможностей.
Поэтому расчеты с надбавкой 5%, которые можно встретить в сравнительных таблицах за разные годы, не следует использовать в качестве актуального варианта для школьных учителей после 1 сентября 2026 года.
Сколько учитель получает на руки после уплаты налогов?
Начисленная зарплата и сумма, поступающая на банковскую карту, различаются из-за обязательных удержаний.
В 2026 году из зарплаты работника удерживают:
- 18% – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
- 5% – военный сбор.
Таким образом, в общей сложности удерживается 23% начисленной зарплаты. Единый социальный взнос в размере 22% уплачивает работодатель дополнительно, а не вычитает из суммы, которую должен получить работник.
Ориентировочные суммы после налогообложения:
|Начислено
|На руки
|18 025 грн
|13 879 грн
|22 877 грн
|17 615 грн
|27 637 грн
|21 280 грн
|37 137 грн
|28 595 грн
Это приблизительные расчеты без учета индивидуальных налоговых льгот и других возможных удержаний.
По информации МОН, после перехода на новую систему полная месячная зарплата школьных педагогов с учетом надбавок и доплат составляет от 16,6 до 37 тысяч гривен до налогообложения, или примерно от 12,8 до 28,5 тысяч гривен после уплаты налогов.
Таким образом, в ноябре учителя уже работают по новым условиям начисления. В то же время называть одну сумму средней зарплатой всех украинских учителей было бы некорректно: приведенные показатели являются расчетными ориентирами, а не статистикой фактически выплаченных зарплат за ноябрь.
Какие доплаты сохранились после повышения?
После введения новой системы оплаты труда педагоги продолжают получать предусмотренные законодательством надбавки и доплаты. В частности:
-
За выслугу лет: 10% должностного оклада – при стаже свыше 3 лет, 20% – свыше 10 лет, 30% – свыше 20 лет.
-
За престижность педагогического труда: от 20% до 30% должностного оклада.
-
За классную работу: размер зависит от типа класса и установленных нормативов.
-
За проверку тетрадей: зависит от предмета и объема соответствующей работы.
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За заведование учебным кабинетом: при наличии соответствующих обязанностей и оснований для выплаты.
Процентные доплаты рассчитываются исходя из нового должностного оклада, поэтому после его повышения увеличились и соответствующие выплаты.
Что случилось с доплатой в 2 600 гривен?
Отдельно стоит объяснить судьбу доплаты за неблагоприятные условия труда, которую учителя получали ранее.
С 1 сентября 2026 года эти 2 600 грн включили в новый должностной оклад. Поэтому педагогам, перешедшим на новую систему, ее больше не начисляют отдельной строкой в расчетном листке. В то же время эта сумма учитывается в гарантированной части зарплаты, от которой рассчитываются другие выплаты.
Для учителей школ, работающих в очном или смешанном формате на определенных прифронтовых и приграничных территориях, сохраняется отдельная дополнительная выплата в размере 2 600 грн. Ее начисляют в соответствии с правилами, предусмотренными постановлением правительства.
Почему зарплаты учителей могут различаться?
Даже если два педагога работают в одной школе и имеют одинаковую квалификационную категорию, их зарплаты могут быть разными.
На итоговую сумму влияют:
-
количество часов педагогической нагрузки;
-
педагогический стаж;
-
квалификационная категория;
-
установленный процент надбавки за престижность;
-
классное руководство и проверка тетрадей;
-
прочие дополнительные обязанности и выплаты.
Если учитель работает неполный рабочий день или имеет нагрузку сверх нормы, оплату рассчитывают пропорционально фактически выполненной работе. Поэтому сравнивать зарплаты педагогов без учета этих обстоятельств некорректно.
Как проверить, правильно ли начислена зарплата?
После перехода на новую систему учителям следует проверить расчетные листы за сентябрь и последующие месяцы. Прежде всего нужно обратить внимание на:
-
Правильность определения должностного оклада в соответствии с квалификационной категорией.
-
Установленный размер надбавки за престижность – для школьных педагогов он не может быть меньше 20%.
-
Начисление доплат за стаж, классное руководство, проверку тетрадей и другие обязанности.
-
Соответствие оплаты фактической педагогической нагрузке.
Если после перехода на новые условия начисленная зарплата без единовременных премий оказалась меньше, чем по прежней системе, постановление № 1078 предусматривает выплату разницы. В случае ошибки педагог может обратиться в бухгалтерию учреждения и к администрации с просьбой предоставить подробный расчет.
Ознакомиться с нормативными документами можно на сайте: