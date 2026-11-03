Зарплата вчителів з вересня 2026 року: на які суми можуть розраховувати педагоги

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Пояснюємо, скільки можуть заробляти вчителі у 2026 році та чому їхні виплати відрізняються з посиланням на Міносвіти.

Що змінилося в оплаті праці вчителів із 1 вересня?

31 серпня 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1078, яка запровадила нові умови оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників. Відповідно до неї, заклади загальної середньої освіти перейшли на нову систему розрахунку посадових окладів.

Головна зміна – збільшили сам посадовий оклад, від якого обчислюють інші виплати. Для розрахунку застосовують базову величину 28 885 грн і відповідний коефіцієнт, що залежить від посади та кваліфікаційної категорії.

З 1 вересня 2026 року в Україні змінили систему оплати праці педагогів. Після січневого підвищення на 30% посадові оклади зросли ще на 20%. У результаті загальне підвищення протягом року становить 50% порівняно з 2025 роком.

Однак конкретна сума вчительської зарплати залежить від кваліфікаційної категорії, педагогічного стажу, кількості годин, класного керівництва, перевірки зошитів та інших доплат. Тому суми, які зазначають у повідомленнях про підвищення, і гроші, які педагог отримує після сплати податків, можуть суттєво відрізнятися.

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Які посадові оклади встановили вчителям?

З 1 вересня 2026 року посадові оклади вчителів державних і комунальних шкіл розраховують за новою схемою. Вона передбачає такі суми залежно від кваліфікаційної категорії:

Кваліфікаційна категорія Посадовий оклад Спеціаліст (без категорії) 13 865 грн Друга категорія 14 154 грн Перша категорія 14 731 грн Вища категорія 15 020 грн

Це посадові оклади, а не остаточна зарплата. До них додають надбавки за вислугу років, престижність педагогічної праці, класне керівництво, перевірку зошитів та інші виплати, якщо вчитель має на них право.

Скільки отримуватимуть учителі з урахуванням надбавок?

За розрахунками, наведеними в матеріалі про нові умови оплати праці на порталі "Децентралізація", МОН моделює кілька варіантів зарплати педагогів.

Для прикладу, за умови надбавки за престижність 30% маємо такі орієнтири:

Категорія вчителя та умови Нарахована зарплата Молодий учитель без додаткових доплат 18 025 грн Молодий учитель із додатковими доплатами 22 877 грн Досвідчений учитель без додаткових доплат 27 637 грн Досвідчений учитель із додатковими доплатами 37 137 грн

Це розрахункові моделі, а не гарантовані суми для кожного працівника. Підсумкова виплата залежить від конкретного навантаження, стажу та додаткових обов'язків.

Важливо врахувати й надбавку за престижність. Для вчителів шкіл із 1 вересня її мінімальний розмір становить 20% посадового окладу, максимальний – 30%. Конкретний відсоток визначає керівник закладу в межах установлених правил і фінансових можливостей.

Тому розрахунки з надбавкою 5%, які можна зустріти в порівняльних таблицях за різні роки, не слід використовувати як актуальний варіант для шкільних учителів після 1 вересня 2026 року.

Скільки вчитель отримує на руки після сплати податків?

Нарахована зарплата і сума, яка надходить на банківську картку, відрізняються через обов'язкові утримання.

У 2026 році із зарплати працівника утримують:

18% – податок на доходи фізичних осіб (ПДФО);

5% – військовий збір.

Отже, загалом утримують 23% нарахованої зарплати. Єдиний соціальний внесок у розмірі 22% сплачує роботодавець додатково, а не відраховує із суми, яку має отримати працівник.

Орієнтовні суми після оподаткування:

Нараховано На руки 18 025 грн 13 879 грн 22 877 грн 17 615 грн 27 637 грн 21 280 грн 37 137 грн 28 595 грн

Це приблизні розрахунки без урахування індивідуальних податкових пільг та інших можливих утримань.

За інформацією МОН, після переходу на нову систему повна місячна зарплата шкільних педагогів з урахуванням надбавок і доплат становить від 16,6 до 37 тисяч гривень до оподаткування, або приблизно від 12,8 до 28,5 тисяч гривень після сплати податків.

Таким чином, у листопаді вчителі вже працюють за новими умовами нарахування. Водночас називати одну суму середньою зарплатою всіх українських учителів було б некоректно: наведені показники є розрахунковими орієнтирами, а не статистикою фактично виплачених зарплат за листопад.

Які доплати збереглися після підвищення?

Після запровадження нової системи оплати праці педагоги продовжують отримувати передбачені законодавством надбавки та доплати. Зокрема:

За вислугу років: 10% посадового окладу – за стажу понад 3 роки, 20% – понад 10 років, 30% – понад 20 років.

За престижність педагогічної праці: від 20% до 30% посадового окладу.

За класне керівництво: розмір залежить від типу класу та встановлених нормативів.

За перевірку зошитів: залежить від предмета та обсягу відповідної роботи.

За завідування навчальним кабінетом: за наявності відповідних обов'язків та підстав для виплати.

Відсоткові доплати розраховують від нового посадового окладу, тому після його підвищення збільшилися й відповідні виплати.

Що сталося з доплатою 2 600 гривень?

Окремо варто пояснити долю доплати за несприятливі умови праці, яку вчителі отримували раніше.

З 1 вересня 2026 року ці 2 600 грн включили до нового посадового окладу. Тому педагогам, які перейшли на нову систему, її більше не нараховують окремим рядком у розрахунковому листку. Водночас ця сума враховується в гарантованій частині зарплати, від якої обчислюють інші виплати.

Для вчителів шкіл, які працюють очно або у змішаному форматі на визначених прифронтових і прикордонних територіях, зберігається окрема додаткова виплата 2 600 грн. Її нараховують за правилами, передбаченими урядовою постановою.

Чому зарплати вчителів можуть відрізнятися?

Навіть якщо два педагоги працюють в одній школі та мають однакову кваліфікаційну категорію, їхні зарплати можуть бути різними.

На підсумкову суму впливають:

кількість годин педагогічного навантаження;

педагогічний стаж;

кваліфікаційна категорія;

встановлений відсоток надбавки за престижність;

класне керівництво та перевірка зошитів;

інші додаткові обов'язки й виплати.

Якщо вчитель працює на неповну ставку або має навантаження понад норму, оплату розраховують пропорційно до фактично виконаної роботи. Тому порівнювати зарплати педагогів без урахування цих обставин некоректно.

Як перевірити, чи правильно нарахували зарплату?

Після переходу на нову систему вчителям варто перевірити розрахункові листки за вересень і наступні місяці. Насамперед потрібно звернути увагу на:

Правильність визначення посадового окладу відповідно до кваліфікаційної категорії. Встановлений розмір надбавки за престижність – для шкільних педагогів він не може бути меншим за 20%. Нарахування доплат за вислугу років, класне керівництво, перевірку зошитів та інші обов'язки. Відповідність оплати фактичному педагогічному навантаженню.

Якщо після переходу на нові умови нарахована зарплата без одноразових премій виявилася меншою, ніж за попередньою системою, постанова № 1078 передбачає виплату різниці. У разі помилки педагог може звернутися до бухгалтерії закладу та адміністрації з проханням надати детальний розрахунок.

Ознайомитися з нормативними документами можна на сайті: