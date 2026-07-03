Учителям в этом городе Украины платят вдвое большую надбавку

Учителя в Харькове, работающие офлайн в подземных школах и метро, получают 30% надбавки. Это вдвое больше, чем стандартные 15%.

Об этом в интервью"Думке" рассказала директор департамента образования Харьковского городского совета Ольга Деменко. Она отмечает, что город понимает, насколько сложно педагогам совмещать уроки под землей с дистанционным обучением.

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Какую надбавку получают учителя в Харькове

Чиновница говорит, что такое сочетание является сложным, но вынужденно необходимым. И добавила, что изменить систему нагрузки только для учителей подземных школ пока невозможно из-за государственных образовательных стандартов. На одну ставку педагог должен проводить 18 уроков в неделю. И это независимо от того, проходят ли они онлайн или очно.

В то же время Деменко отмечает, что работа в подземных школах предполагает гораздо больше обязанностей. Учителя встречают детей, сопровождают их в автобусах, заходят вместе с ними в учебное заведение или метро, помогают во время пребывания на локации и проводят уроки. Поэтому они и получают повышенную надбавку.

Все, кто работает офлайн, на подземных локациях, получают не 15%, а 30% надбавки к заработной плате,

– уточнила чиновница.

И добавила, что учителя, желающие присоединиться к офлайн-обучению, могут обратиться к руководству своей школы или непосредственно в городской департамент образования.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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