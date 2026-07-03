Про це в інтерв'ю "Думці" розповіла директорка департаменту освіти Харківської міської ради Ольги Деменко. Вона зазначає, що місто розуміє, наскільки складно педагогам поєднувати уроки під землею з дистанційним навчанням.

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Яку надбавку отримують вчителі у Харкові

Чиновниця каже, що таке поєднання є складним, але вимушено необхідним. І додала, що змінити систему навантаження лише для вчителів підземних шкіл наразі неможливо через державні освітні стандарти. На одну ставку педагог має проводити 18 уроків на тиждень. І це незалежно від того, відбуваються вони онлайн чи очно.

Водночас Деменко каже, що робота у підземних школах передбачає значно більше обов'язків. Учителі зустрічають дітей, супроводжують їх автобусами, заходять разом із ними до закладу освіти або метро, допомагають під час перебування на локації та проводять уроки. Тому вони й мають підвищену надбавку.

Усі, хто працюють офлайн, на підземних локаціях, одержують не 15% надбавки до заробітної плати, а 30%,

– уточнила чиновниця.

І додала, що вчителі, які хочуть долучитися до офлайн-навчання, можуть звернутися до керівництва своєї школи або безпосередньо до міського департаменту освіти.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Коли і наскільки підвищили зарплату вчителям?