В МОН поставили две цели: как изменится зарплата учителей в этом году

Средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало.

Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой". И добавил, что сумма учитывает стаж, нагрузки, категорийность и тому подобное.

Смотрите также "Это критически мало": Лисовой назвал среднюю зарплату учителя в Украине

Как МОН работает над повышением зарплат?

Чиновник также сообщил, что МОН последовательно занимается вопросом зарплат педагогов. По крайней мере его команда с начала своей работы в ведомстве. В прошлом году, например, ввели доплату для учителей в размере 2 тысяч гривен "на руки". В прифронтовых громадах она была вдвое больше. И это на ставку.

Если у тебя полторы ставки в школе, например, ты преподаешь физику и пол ставки информатики, то у тебя не 2 тысячи "на руки", а 3 тысячи. Для того и оторвали эту доплату от общей зарплаты, чтобы общая выплата не съела эту доплату. Чтобы она была отдельной. И она остается и сейчас также. То есть эта доплата остается для учителей,

– уточнил министр.

И добавил, что учителя имеют разную рабочую нагрузку – от 0,75 ставки и до 30 часов. От этого зависит зарплата.

Мы поставили по зарплате перед собой две цели. Первое: очень быстро найти какие-то средства. Эти две тысячи, чтобы вы понимали – это 12 миллиардов гривен в 2025 году было. 12 миллиардов гривен нам надо было найти дополнительно, чтобы выплатить эти 2 тысячи нашим педагогам. Для того, чтобы повысить заработную плату сейчас на 30 процентов и плюс зарезервировать на сентябрь месяц еще дополнительное повышение на 20 процентов – нам надо было найти 57 миллиардов гривен,

– сообщил министр.

И заявил, что понимает "мотивацию" молодежи идти после окончания учебного заведения работать в школу на низкую зарплату. Все же добавил, что надо учитывать те реалии, которые мы сейчас имеем в стране.

Мы имеем 103 миллиарда образовательной субвенции на зарплату учителей? и мы увеличили ее на 57. Это тот результат, который мы смогли сделать во время войны, существенно. Но этого недостаточно. Если мы сегодня выйдем на зарплату, которая изменится – в сельской школе, в городской школе, в зависимости от нагрузки – на 5 тысяч? Ну, например. Это уже все-таки что-то ощутимое,

– считает Лисовой.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Как реформируют структуру зарплаты педагогов?

Среди основных задач МОН, по словам Лисового, является реформа структуры заработной платы. И это очень взвешенная реформа, которая требует очень взвешенного подхода. В частности, обсуждений с учителями, профессиональными союзами, общинами, чтобы не дискриминировать различные типы школ в разных регионах Украины.

Чиновник также отметил, что надо выстроить очень взвешенную политику.

Если сообщества примут один из наших четырех сценариев – тогда с сентября мы зайдем в реформе. Если не примут, мы просто в сентябре добавим еще 20% к зарплате. Средства на это в государственном бюджете есть,

– заявил глава МОН.

Смотрите также Министр образования рассказал, какую зарплату должны получать учителя

Какие модели повышения зарплат учителей есть?

Министерство образования и науки Украины ранее разработало различные модели повышения зарплат учителей. Есть четыре основные. Они не связаны с повышением оплаты труда педагогов с января и сентября 2026 года. Эти модели предусматривают:

увеличение нагрузки;

отсутствие увеличения нагрузки;

пропорциональное повышение для разных категорий учителей;

непропорциональное повышение с акцентом на молодого учителя для стимулирования входа в профессию.

Что известно о повышении зарплат учителей?