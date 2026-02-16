"Это критически мало": Лисовой назвал среднюю зарплату учителя в Украине

Зарплата является одним из основных мотиваторов в работе учителей. С 1 января 2026 размер заработной платы педагогов вырос на 30%.

В отдельных общинах еще устанавливают местные надбавки – различные доплаты учителям из местного бюджета. Об этом министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил в интервью "Рандеву с Яниной Соколовой".

Какую зарплату получают учителя?

Министр уточнил: до январского повышения молодой учитель получал лишь, часто "с натяжкой", 8 тысяч гривен.

А у опытного учителя могла быть зарплата с максимальной нагрузкой, с соответствующей категорийностью, со стажем – могла достигать 25 тысяч, например,

– отметил он.

И добавил, что после январского повышения ситуация несколько изменилась.

Средняя зарплата учителя в Украине сейчас составляет где-то около 14 тысяч. Это критически мало,

– акцентировал глава МОН.

По его словам, сумма учитывает стаж, нагрузки, категорийность и тому подобное.

Какие меняется уровень зарплаты педагога?

Лисовой также уточнил, что структура зарплаты учителей многокомпонентная, что затрудняет любое повышение. Часто повышение на государственном уровне педагог может и не заметить, потому что на местном уменьшат надбавку. Поэтому сумма заработка останется такой же.

При этом министр отметил, что недопустимо, чтобы органы местного самоуправления уменьшили педагогам местные доплаты.

Есть часть общин, это около 400 общин, которые имеют местные доплаты. Если мы увеличим образовательную субвенцию на 30%, важно, чтобы органы местного самоуправления не забрали свою доплату, потому что учитель тогда не почувствует этого увеличения. То есть мы выйдем в ноль,

– акцентировал Лисовой.

И напомнил, что надбавка за престижность – это доплата в размере от 5% до 30% к окладу.

Что известно о повышении зарплат учителей?