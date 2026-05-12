Учителя разочарованы: насколько их зарплаты ниже средних в Украине

Учителя в Украине до сих пор ожидают значительного повышения зарплаты. Даже несмотря на то, что уровень их оплаты труда вырос с 1 января 2026 года.

Однако это повышение было не слишком существенным. Насколько зарплата педагога меньше чем средняя в Украине, продемонстрировали данные презентации исследования ЮНЕСКО "Становление нового украинского учителя".

Смотрите также Зарплаты учителей снова "поразили" своим уровнем

Какие основные вызовы в сфере образования Украины?

Исследование провели по запросу Верховной Рады и МОН Украины. По его данным, более половины педагогов в нашей стране поддерживает реформу Новой украинской школы. При этом почти 69% педагогов довольны своей профессией даже во время войны.

Так, результаты исследования показали, что почти 54% педагогов поддерживают реформу. А почти 22% педагогов не имеют присвоенной квалификации "учитель".

Что интересно, для почти 74% педагогов именно низкая зарплата – основная причина разочарования в профессии.

Средняя заработная плата учителей более чем на 30% ниже средней по стране,

– отметили в презентации.

Важно! В школах Украины не хватает учителей. 53% школ имеют незакрытые вакансии, запрос НУШ сообщили в Государственной службе качества образования.

РБК-Украина при этом отмечает, что педагоги ищут дополнительный заработок из-за низких учительских зарплат. Значительная часть занимается репетиторством. Таких около 25%.

Что интересно, около половины 51% директоров школ убеждены, что отсутствие надлежащей педагогической подготовки угрожает качеству преподавания.

Смотрите также Учителя молчат о буллинге: омбудсмен рассказала, чего и кого боятся

Какой уровень оплаты труда педагогов?

Именно в сфере образования в марте был самый низкий уровень средней зарплаты среди видов экономической деятельности.

Педагоги в среднем получают около 19 тысяч гривен. И это при том, что средняя зарплата в Украине в то время была уже на уровне 30 тысяч гривен.

Больше всего зарабатывают работники сферы информации и телекоммуникаций – около 85 тысяч гривен.

Смотрите также "Некому работать": в украинских школах не хватает учителей

Когда и насколько повысили зарплату учителям?

С начала этого года педагогам в нашем государстве наконец-то повысили зарплаты. С 1 января они должны получать на 30% больше.

Следующий этап повышения – с 1 сентября. Зарплата учителей должна вырасти еще на 20%.

Также оставили и "учительскую тысячу". Причем ее увеличили. В общем учителя получают дополнительные 2 тысяч к зарплате. А те, работающие очно на прифронтовых территориях – 4 тысячи. Это сумма до уплаты налогов.

Смотрите также "Учителя работают только до обеда": педагог из Киева разрушила 8 мифов о своей работе

Сколько зарабатывает молодой учитель?

Также председатель Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак недавно сообщал, что после повышения зарплаты молодой учитель должен получать около 12 – 13 тысяч гривен.

В прошлом году оклад такого специалиста составлял 6300 – 6400 гривен.

Бабак при этом заявил, что такие суммы демотивируют педагогов, ведь это вопрос выживания.