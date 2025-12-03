Учителям повысят зарплату: что изменится для педагогов после принятия Бюджета –2026

Верховная Рада Украины согласовала Бюджет на 2026 год в целом. "За" проголосовали 257 нардепов.

Изменения предусмотрены и для учителей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.

Повысят ли учителям зарплату?

Бабак также сообщил, что ждет со следующего года учителей:

️новая структура оклада и надбавок, которую поручили разработать правительству;

бессрочные трудовые договоры;

️18 часов нагрузки;

️максимум 2,5 минимальные зарплаты (ее размер будет зависеть от структуры оклада и надбавок)

Особенно радуюсь за молодых учителей, которые наконец-то смогут получить ощутимо более высокую стартовую зарплату. Надеюсь, это станет первым шагом, чтобы профессия учителя в Украине снова приобрела заслуженное уважение,

– отметил нардеп.

Перед этим он сообщал, что рекордная цифра – 57,8 миллиарда гривен – пойдет на увеличение финансирования зарплат учителей.

Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?