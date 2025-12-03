Укр Рус
Учеба Саморазвитие Учителям повысят зарплату: что изменится для педагогов после принятия Бюджета –2026
3 декабря, 15:41
3

Учителям повысят зарплату: что изменится для педагогов после принятия Бюджета –2026

Мария Волошин
Основні тези
  • В 2026 году учителям в Украине повысят зарплату.
  • Что изменится для педагогов после принятия Бюджета – 2026 – в новости.

Верховная Рада Украины согласовала Бюджет на 2026 год в целом. "За" проголосовали 257 нардепов.

Изменения предусмотрены и для учителей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.

Смотрите также Даже не 6 тысяч: сколько зарабатывает без доплат молодой учитель, который только пришел в школу

Повысят ли учителям зарплату?

Бабак также сообщил, что ждет со следующего года учителей:

  • ️новая структура оклада и надбавок, которую поручили разработать правительству;

  • бессрочные трудовые договоры;

  • ️18 часов нагрузки;

  • ️максимум 2,5 минимальные зарплаты (ее размер будет зависеть от структуры оклада и надбавок)

Особенно радуюсь за молодых учителей, которые наконец-то смогут получить ощутимо более высокую стартовую зарплату. Надеюсь, это станет первым шагом, чтобы профессия учителя в Украине снова приобрела заслуженное уважение, 
– отметил нардеп.

Перед этим он сообщал, что рекордная цифра – 57,8 миллиарда гривен – пойдет на увеличение финансирования зарплат учителей.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Что говорили раньше о повышении учителям зарплаты?

  • Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.

  • Это предусматривает проект Государственного бюджета на 2026 год.

  • Предварительно говорится о повышении средней зарплаты педагогических работников на 50% в пределах двух этапов.

  • С 1 января 2026 года зарплата должна вырасти на 30%, а с 1 сентября 2026 года – на 20%.

  • МОН еще нарабатывает механизм, в соответствии с которым планируют повышать зарплаты учителям в следующем году.

  • Впоследствии глава правительства подтвердила, что в проекте госбюджета на 2026 год предусмотрели средства на повышение зарплат учителям.

  • Глава МОН Оксен Лисовой также подтвердил то, что в проекте Государственного бюджета-2026 предусмотрели средства на повышение зарплат педагогам. Оно будет происходить в рамках двух этапов.

  • При этом повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.