Учителям підвищать зарплату: що зміниться для педагогів після ухвалення Бюджету – 2026

Верховна Рада України погодила Бюджет на 2026 рік у цілому. "За" проголосували 257 нардепів.

Зміни передбачені і для вчителів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.

Чи підвищать учителям зарплату?

Бабак також повідомив, що чекає з наступного року на вчителів:

️нова структура окладу і надбавок, яку доручили розробити уряду;

️безстрокові трудові договори;

️18 годин навантаження;

️максимум 2,5 мінімальні зарплати (її розмір залежатиме від структури окладу і надбавок)

Особливо радію за молодих вчителів, які нарешті зможуть отримати відчутно вищу стартову зарплату. Сподіваюся, це стане першим кроком, щоб професія вчителя в Україні знову набула заслуженої поваги,

– зазначив нардеп.

Перед цим він повідомляв, що рекордна цифра – 57,8 мільярда гривень – піде на збільшення фінансування зарплат вчителів.

