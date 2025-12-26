Насколько увеличат зарплаты преподавателям и учителям в 2026 году
- В 2026 году повышение зарплат для учителей и преподавателей составит 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
- Доплаты вырастут на 2 тысячи гривен для всех учителей и на 4 тысячи гривен для педагогов, работающих на прифронтовых территориях.
В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников. Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
Также в следующем году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также В МОН есть 4 модели повышения зарплат учителей: что предусматривают
Насколько вырастет зарплата педагогов?
Так, доплаты вырастут на 2 тысячи гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).
В 2025 году также ввели новые инструменты профессионального развития педагогов. Говорится, в частности о модели финансирования повышения квалификации "Деньги ходят за учителем". Ее реализуют через платформу "Вектор".
Обеспечили и признание педагогического стажа для учителей, работающих за рубежом. На финальном этапе находится и решение о равных возможностях повышения квалификации для педагогов, привлеченных к работе с украинскими детьми за пределами страны.
Начали также масштабные программы повышения квалификации научно-педагогических работников за средства Государственного бюджета (3,5 тысячи преподавателей).
Правительство утвердило комплексную концепцию развития кадрового потенциала – Национальную систему исследователей Украины. Обновили поддержку молодых ученых: впервые в конкурсах МОН не менее 30% финансирования направляют на их проекты. Также повысили стипендию Президента для аспирантов и существенно увеличили гранты президента Украины для молодых ученых и докторов наук – в пять раз, с фокусом на приоритетные для страны направления,
– сообщили в МОН.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Что известно о повышении зарплат учителям?
Премьер Юлия Свириденко ранее анонсировала, что в 2026 году зарплаты учителей вырастут.
А вот повышение зарплат учителям до уровня трех минимальных зарплат в 2026 году не произойдет. Правительство отказалось от реализации этой нормы.
3 декабря Верховная Рада Украины согласовала проект Государственного бюджета на 2026 год. В нем заложили значительное повышение зарплат учителям.
Общий объем средств на эти цели – 64,6 миллиарда гривен, сообщило Министерство образования и науки Украины.
Согласно принятым бюджетным решениям:
с 1 января 2026 года зарплата педагогов вырастет на 30%;
с 1 сентября 2026 года – еще на 20%.
- Министерство образования и науки Украины разработало различные модели повышения зарплат учителей. Глава ведомства уже озвучивал четыре основные.