Насколько увеличат зарплаты преподавателям и учителям в 2026 году

В Государственном бюджете на 2026 год заложили повышение зарплат учителей, преподавателей и научно-педагогических работников. Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.

Также в следующем году сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Насколько вырастет зарплата педагогов?

Так, доплаты вырастут на 2 тысячи гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).

В 2025 году также ввели новые инструменты профессионального развития педагогов. Говорится, в частности о модели финансирования повышения квалификации "Деньги ходят за учителем". Ее реализуют через платформу "Вектор".

Обеспечили и признание педагогического стажа для учителей, работающих за рубежом. На финальном этапе находится и решение о равных возможностях повышения квалификации для педагогов, привлеченных к работе с украинскими детьми за пределами страны.

Начали также масштабные программы повышения квалификации научно-педагогических работников за средства Государственного бюджета (3,5 тысячи преподавателей).

Правительство утвердило комплексную концепцию развития кадрового потенциала – Национальную систему исследователей Украины. Обновили поддержку молодых ученых: впервые в конкурсах МОН не менее 30% финансирования направляют на их проекты. Также повысили стипендию Президента для аспирантов и существенно увеличили гранты президента Украины для молодых ученых и докторов наук – в пять раз, с фокусом на приоритетные для страны направления,

– сообщили в МОН.

Что известно о повышении зарплат учителям?