Какие надбавки и за что могут получать учителя
Источник:Профсоюз работников образования Украины
Украинские педагоги могут получить много доплат и надбавок. В частности, за успешную сертификацию – 20% от ставки заработной платы.
Получить последнюю можно в течение действия сертификата. Кроме должностных окладов за выполнение дополнительных видов педагогической работы и другой деятельности, а также за педагогический стаж и престижность труда учителям выплачивают доплаты и надбавки.
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Учителя могут получить надбавки
Так, учителя могут получить надбавку за стаж педагогической работы:
- свыше 3 лет – 10%,
- более 10 лет – 20%,
- более 20 лет – 30% ставки заработной платы.
Также надбавка за престижность педагогического труда – в предельном размере 30% ставки заработной платы.
Есть доплата и за классное руководство:
- в 1 – 4 классах – в размере 20%,
- в 5 – 11 классах – в размере 25% должностных окладов.
Есть и доплата за проверку письменных работ:
- по математике – 15%,
- по языку и литературе – 20%,
- по иностранному языку, технической механике (конструирования) и за чертежи – 10%;
- в 1 – 4 классах – 15% ставки.
Доплата за заведование учебными кабинетами, лабораториями, спортивными залами или площадками составляет 10 – 15%, за заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15 – 20% ставки. Доплата за работу в инклюзивных классах (группах) – 20%.
Также учителя могут получить:
- доплату за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учеников – 10 – 40%;
- за обслуживание компьютерной техники в кабинетах информатики – 10 – 15%.