Какие надбавки и за что могут получать учителя

25 сентября 2023, 11:39
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Источник:

Профсоюз работников образования Украины

Украинские педагоги могут получить много доплат и надбавок. В частности, за успешную сертификацию – 20% от ставки заработной платы.

Получить последнюю можно в течение действия сертификата. Кроме должностных окладов за выполнение дополнительных видов педагогической работы и другой деятельности, а также за педагогический стаж и престижность труда учителям выплачивают доплаты и надбавки.

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Учителя могут получить надбавки

Так, учителя могут получить надбавку за стаж педагогической работы:

  • свыше 3 лет – 10%,
  • более 10 лет – 20%,
  • более 20 лет – 30% ставки заработной платы.

Также надбавка за престижность педагогического труда – в предельном размере 30% ставки заработной платы.

Есть доплата и за классное руководство:

  • в 1 – 4 классах – в размере 20%,
  • в 5 – 11 классах – в размере 25% должностных окладов.

Есть и доплата за проверку письменных работ:

  • по математике – 15%,
  • по языку и литературе – 20%,
  • по иностранному языку, технической механике (конструирования) и за чертежи – 10%;
  • в 1 – 4 классах – 15% ставки.

Доплата за заведование учебными кабинетами, лабораториями, спортивными залами или площадками составляет 10 – 15%, за заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15 – 20% ставки. Доплата за работу в инклюзивных классах (группах) – 20%.

Также учителя могут получить:

  • доплату за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учеников – 10 – 40%;
  • за обслуживание компьютерной техники в кабинетах информатики – 10 – 15%.
Автор: Марія Волошин