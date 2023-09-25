Какие надбавки и за что могут получать учителя

Украинские педагоги могут получить много доплат и надбавок. В частности, за успешную сертификацию – 20% от ставки заработной платы.

Получить последнюю можно в течение действия сертификата. Кроме должностных окладов за выполнение дополнительных видов педагогической работы и другой деятельности, а также за педагогический стаж и престижность труда учителям выплачивают доплаты и надбавки.

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Учителя могут получить надбавки

Так, учителя могут получить надбавку за стаж педагогической работы:

свыше 3 лет – 10%,

более 10 лет – 20%,

более 20 лет – 30% ставки заработной платы.

Также надбавка за престижность педагогического труда – в предельном размере 30% ставки заработной платы.

Есть доплата и за классное руководство:

в 1 – 4 классах – в размере 20%,

в 5 – 11 классах – в размере 25% должностных окладов.

Есть и доплата за проверку письменных работ:

по математике – 15%,

по языку и литературе – 20%,

по иностранному языку, технической механике (конструирования) и за чертежи – 10%;

в 1 – 4 классах – 15% ставки.

Доплата за заведование учебными кабинетами, лабораториями, спортивными залами или площадками составляет 10 – 15%, за заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15 – 20% ставки. Доплата за работу в инклюзивных классах (группах) – 20%.

Также учителя могут получить: