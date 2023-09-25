Отримати останню можна протягом дії сертифіката. Окрім посадових окладів, за виконання додаткових видів педагогічної роботи та іншої діяльності, а також за педагогічний стаж та престижність праці вчителям виплачують доплати і надбавки.
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Учителі можуть отримати надбавки
Так, вчителі можуть отримати надбавку за стаж педагогічної роботи:
- понад 3 роки – 10%,
- понад 10 років – 20%,
- понад 20 років – 30% ставки зарплати.
Також надбавку за престижність педагогічної праці – у граничному розмірі 30% ставки заробітної плати.
Є доплата і за класне керівництво:
- у 1 – 4 класах – в розмірі 20%,
- у 5 – 11 класах – в розмірі 25% посадових окладів.
Є і доплата за перевірку письмових робіт:
- з математики – 15%,
- з мови і літератури – 20%,
- з іноземної мови, технічної механіки (конструювання) та креслення – 10%;
- у 1 – 4 класах – 15% ставки.
Доплата за завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, спортивними залами чи майданчиками становить 10 – 15%, за завідування майстернями, кабінетами інформатики – 15 – 20% ставки. Доплата за роботу в інклюзивних класах (групах) – 20%.
Також вчиелі можуть отримати:
- доплату за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів – 10 – 40%;
- за обслуговування комп'ютерної техніки у кабінетах інформатики – 10 – 15%.