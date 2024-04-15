Почему молодежь не хочет становиться учителями: 25-летний педагог назвал неожиданную причину

Молодым учителям часто не хватает принятия со стороны коллег в школах. Поэтому это одна из причин, почему педагоги сразу после окончания учебы не идут работать педагогами.

Так считает 25-летний учитель физики и информатики Руслан Цыганков. При этом он заявил, что тем, кто уже с опытом и давно преподает, не хватает принятия современности – новых мод и тенденций.

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Почему молодежь не хочет работать учителями

Цыганков также отметил, что его молодым коллегам не хватает уверенности в себе и своих силах. При этом уверяет, что ему повезло с коллективом, который не возражает против его методов работы и поддерживает во всем.

Учитель также не обошел проблему зарплат. По его мнению, за ту работу, которую выполняют педагоги, должны платить значительно больше. Так и у молодых специалистов, и у тех, кто работает давно, появится больше мотивации.

Цыганков также рассказал, что ему удается решать финансовый вопрос благодаря дополнительным хобби, что он советует делать и другим педагогам.

Повысят ли существенно педагогам зарплату

Не так давно глава Минобразования Оксен Лисовой рассказывал, что повышение зарплаты учителям требует значительных средств.

И добавил, что надеется, что МОН их найдет.

Лисовой также отметил, ведомство должно ввести инструменты мотивации учителя в целом: пересмотреть инструменты и подходы повышения квалификации.