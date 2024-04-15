Почему молодежь не хочет становиться учителями: 25-летний педагог назвал неожиданную причину
Источник:Обозреватель
Молодым учителям часто не хватает принятия со стороны коллег в школах. Поэтому это одна из причин, почему педагоги сразу после окончания учебы не идут работать педагогами.
Так считает 25-летний учитель физики и информатики Руслан Цыганков. При этом он заявил, что тем, кто уже с опытом и давно преподает, не хватает принятия современности – новых мод и тенденций.
Смотрите также Что влияет на размер зарплаты учителя в 2024 году
Почему молодежь не хочет работать учителями
Цыганков также отметил, что его молодым коллегам не хватает уверенности в себе и своих силах. При этом уверяет, что ему повезло с коллективом, который не возражает против его методов работы и поддерживает во всем.
Учитель также не обошел проблему зарплат. По его мнению, за ту работу, которую выполняют педагоги, должны платить значительно больше. Так и у молодых специалистов, и у тех, кто работает давно, появится больше мотивации.
Цыганков также рассказал, что ему удается решать финансовый вопрос благодаря дополнительным хобби, что он советует делать и другим педагогам.Шукаєте дистанційну школу з багаторічним досвідом та професійною командою фахівців? Зверніть увагу на освітню платформу "Оптіма", де школярі отримують доступ до інноваційного авторського матеріалу та постійну підтримку зі сторони менеджерів, вчителів і техвідділу. Школа має понад 7 тисяч успішних випускників, стати одним з яких може і ваша дитина.
Повысят ли существенно педагогам зарплату
- Не так давно глава Минобразования Оксен Лисовой рассказывал, что повышение зарплаты учителям требует значительных средств.
- И добавил, что надеется, что МОН их найдет.
- Лисовой также отметил, ведомство должно ввести инструменты мотивации учителя в целом: пересмотреть инструменты и подходы повышения квалификации.