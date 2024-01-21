Один из лучших учителей мира рассказал, как привлекать молодежь становиться педагогами

Привлекать молодежь в профессию учителя следует, создавая подходящие программы для этого. Ведь надеяться на увеличение зарплаты на сегодняшний день – не совсем удачная идея.

Об этом заявил учитель украинского языка и литературы Артур Пройдаков, являющийся лучшим педагогом Украины 2021 года и одним из лучших учителей мира 2023 года. И рассказал, что нужные преимущества и добавил, что работает над этим вместе с университетом Гринченко.

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Как привлекать молодежь становиться учителями

Пройдаков отметил: таким преимуществом может быть высшая стипендия для поступающих на педагогический.

И, конечно, хочется после победы более высокой зарплаты учителям, но это не вопрос единого решения. Я всегда работал учителем и имел подработки. Подозреваю, многие учителя так делают,

– заметил педагог.

И добавил: если в Киеве не хватает кадров, то боится думать, что происходит в селах.

Пройдаков также уверен: с престижностью профессии нужно работать через промокампании. Приглашать молодых успешных учителей на телемарафон, популярные программы.

Можно снять сериал об учителях! Есть же о врачах, очень популярных. Показывать учителей нормальными людьми, которые дружат, влюбляются, в школе интриги… Должно быть как можно больше положительных примеров,

– заявил Пройдаков.

Артур Пройдаков также говорил, от чего зависит престиж профессии учителя. Об этом читайте по ссылке.