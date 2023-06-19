Всемирный банк выделил миллионы евро на зарплаты украинским педагогам
Источник:Минфин
Всемирный банк выделил Украине средства на финансирование зарплат педагогов. Деньги поступили в госбюджет 19 июня.
Так, Всемирный банк выделил 63 миллиона евро. В Минфине сообщили, куда их направят.
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Украина получила миллионы евро на зарплаты педагогам
Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, которые направили на зарплаты чиновникам и педагогам за февраль и март 2023 года.
Средства, кстати, предоставила Международная ассоциация развития (IDA) на льготных условиях в рамках Проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).
Срок погашения кредита составляет 10 лет. При этом с 4-летним льготным периодом.
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Когда учителям и преподавателям повысят зарплату
- Минобразования уже активно работает над вопросом повышения зарплат педагогов. Как учителей, так и преподавателей, заявил министр образования Оксен Лисовой.
- Действующие зарплаты педагогов, по его мнению, – это унижение. Они должны получать достойные зарплаты.
- Если мы хотим воспитывать гражданина, то должны сделать так, чтобы педагог чувствовал себя достойным человеком, подчеркнул Лисовой.
- При этом добавил, что общался по этому вопросу с руководителями нашего государства.
- Повышение должно быть системным, говорят в МОН.