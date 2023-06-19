Всемирный банк выделил миллионы евро на зарплаты украинским педагогам

Всемирный банк выделил Украине средства на финансирование зарплат педагогов. Деньги поступили в госбюджет 19 июня.

Так, Всемирный банк выделил 63 миллиона евро. В Минфине сообщили, куда их направят.

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Украина получила миллионы евро на зарплаты педагогам

Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, которые направили на зарплаты чиновникам и педагогам за февраль и март 2023 года.

Средства, кстати, предоставила Международная ассоциация развития (IDA) на льготных условиях в рамках Проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Срок погашения кредита составляет 10 лет. При этом с 4-летним льготным периодом.

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