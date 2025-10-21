Бюджетный комитет Верховной Рады Украины рекомендовал правительству разработать новую модель оплаты труда учителей. Она должна учесть реальное повышение оплаты труда педагогов.

Об этом сообщила в фейсбуке глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, отмечает 24 Канал. Так, она комментировала решение комитета относительно предлагаемых изменений в проект Госбюджета, в частности по вопросам финансирования образования в 2026 году.

Смотрите также В Раде поддержали существенное повышение зарплат учителям

Какое задание получило правительство?

Нардепы из Бюджетного комитета рекомендовали Кабмину разработать новую модель оплаты труда школьных педагогов для того, чтобы учителя реально почувствовали повышение на 50%.

Также комитет рекомендовал правительству принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников вузов.

Интересно! Министерство образования и науки Украины продолжает финансировать университеты по формульному принципу, ориентируясь на показатели эффективности.

Посоветовали нардепы направить и 500 миллионов гривен на обеспечение материально-технической базы релоцированных ЗВО с прифронтовых территорий.

Смотрите также "Количество учителей до 30 лет уменьшилось катастрофически": в Раде рассказали об угрозе

Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?