Нардепы рекомендовали Кабмину разработать новую модель зарплат учителей
- Бюджетный комитет Верховной Рады Украины рекомендовал правительству разработать новую модель оплаты труда учителей, чтобы обеспечить реальное повышение на 50%.
- Комитет также рекомендовал направить 500 миллионов гривен на материально-техническую базу релоцированных ЗВО с прифронтовых территорий.
Бюджетный комитет Верховной Рады Украины рекомендовал правительству разработать новую модель оплаты труда учителей. Она должна учесть реальное повышение оплаты труда педагогов.
Об этом сообщила в фейсбуке глава парламентского Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа, отмечает 24 Канал. Так, она комментировала решение комитета относительно предлагаемых изменений в проект Госбюджета, в частности по вопросам финансирования образования в 2026 году.
Какое задание получило правительство?
Нардепы из Бюджетного комитета рекомендовали Кабмину разработать новую модель оплаты труда школьных педагогов для того, чтобы учителя реально почувствовали повышение на 50%.
Также комитет рекомендовал правительству принять меры по повышению с 1 января 2026 года (поэтапно в течение года на 50%) уровня оплаты труда педагогических и научно-педагогических работников вузов.
Интересно! Министерство образования и науки Украины продолжает финансировать университеты по формульному принципу, ориентируясь на показатели эффективности.
Посоветовали нардепы направить и 500 миллионов гривен на обеспечение материально-технической базы релоцированных ЗВО с прифронтовых территорий.
Повысят ли учителям зарплату в 2026 году?
Ранее глава Образовательного комитета ВРУ Сергей Бабак сообщил, что подал правки о "трех минималках" для учителей в госбюджет на 2026 год. Они находились на рассмотрении в Бюджетном комитете.
Нардеп предложил ввести новый размер заработной платы для учителей – на уровне трех минимальных зарплат с 1 сентября 2026 года.
По предварительным расчетам, для реализации этой инициативы примерно хватит уже заложенных в бюджете 53 миллиардов гривен.
Дополнительно он попросил еще 12 миллиардов гривен, чтобы полностью обеспечить повышение.