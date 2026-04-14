"Без надбавок": повысят ли учителям зарплату с сентября

С сентября учителям в Украине повысят зарплаты еще на 20%. Это произойдет даже при худшем сценарии из всех возможных.

Об этом в блицинтервью РБК-Украина рассказал глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак. И уточнил, что зарплата школьного педагога состоит из оклада и различных надбавок.

Смотрите также Учителя в Украине имеют шанс получить миллион гривен

Почему зарплату учителя трудно повысить?

Нардеп отметил, что оклад в пределах зарплаты относительно малый, а количество надбавок очень большое.

Молодой учитель получает оклад без надбавок, потому что не имеет ни стажа, ни категории. Если ему не дают классное руководство, он не проверяет тетради, то тогда он не претендует ни на одну надбавку, кроме надбавки за престижность,

– отметил Бабак.

И добавил, что проблема этой структуры в том, что молодой педагог получает только оклад, а опытный со стажем 30 лет имеет самую высокую зарплату благодаря количеству различных надбавок. Разница может достигать до 2,5 раза.

Если очень упростить, то в 2025 году зарплата молодого учителя составляла 8 тысяч гривен, а опытного – 20 или чуть больше. Если оклад повышать всем вдвое, молодой будет получать около 16 тысяч, опытный – около 40,

– говорит нардеп.

И добавил, что для опытных учителей это хорошо, а вот проблему молодого педагога так не решить.

Интересно! Законопроект о реформе оплаты труда педагогов до сих пор не внесли на рассмотрение Верховной Рады. Его должно было разработать МОН Украины до конца первого квартала. Об этом сообщил глава Образовательного комитета Верховной Рады Украины Сергей Бабак.

Что должна изменить реформа?

Глава Образовательного комитета также заявил, что ситуацию должна изменить реформа оплаты труда. Она предусматривает, что надбавки войдут в оклад и он возрастет.

Вместо малого оклада и большого количества надбавок нам надо сделать большой оклад и небольшое, но понятное количество надбавок,

– убежден Бабак.

Смотрите также Зарплата учителей в Украине выросла: равномерно ли выплачивают ее в общинах

Что известно о росте зарплат учителей?