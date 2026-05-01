Зарплаты учителей снова "поразили" своим уровнем

Педагоги в Украине в дальнейшем ожидают значительного повышения зарплат. Тем более, что уровень их заработка до сих пор является одним из самых низких в стране.

В частности в марте 2026 года. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики в фейсбуке.

Какой уровень оплаты труда у учителей?

Так, самый низкий уровень средней зарплаты среди видов экономической деятельности снова зафиксировали именно в сфере образования. Средняя зарплата педагогов составила 19 394 гривны.

Зато средний показатель оплаты труда по Украине достиг 30 356 гривен. Так, образование "отстает" почти на 11 тысяч гривен.

Самый высокий уровень оплаты труда в марте зафиксировали в сфере информации и телекоммуникаций – 85 673 гривен.

Интересно! Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 апреля 2026 года составляет 3,6 миллиарда гривен.

Согласно этим данным, средняя зарплата в образовании была более чем в 4 раза ниже, чем в наиболее оплачиваемой сфере экономики.

В целом средняя зарплата штатных работников в нашем государстве в марте выросла на 7,2%, если сравнить с февралем 2026 года.

Самый высокий уровень средней зарплаты среди регионов зафиксировали в Киеве – 49 381 гривна, а также на Киевщине – 29 997 гривен.

Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.

Самые низкие региональные показатели оплаты труда были в Кировоградской области – 21 375 гривен и Черновицкой области – 21 453 гривен.

Заметим, что минимальная зарплата в 2026 году в Украине составляет 8 647 гривен.

Выросли ли зарплаты учителей?

С 1 января 2026 года учителям в Украине повысили зарплаты: на 30% с 1 января и еще будет на 20% с 1 сентября.

"Учительская тысяча" выросла до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).

В Украине при этом продолжаются обсуждения моделей повышения зарплат учителей. Однако повышение до трех "минималок" пока выполнить невозможно.

Важно! В школах Украины в дальнейшем не хватает учителей. Так, 53% учреждений общего среднего образования имеют незакрытые педагогические вакансии. Об этом на запрос медиа НУШ сообщили в Государственной службе качества образования.

Какую зарплату будет получать молодой учитель?

Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак рассказал, что после нынешних повышений молодой педагог будет получать около 12 – 13 тысяч гривен. В прошлом году его оклад составлял около 6300 – 6400 гривен.

Нардеп добавил, что это демотивирует. Ведь молодой учитель думает: идти в школу на 10 тысяч или искать другую работу, чтобы просто хватало на жизнь. Это вопрос выживания.